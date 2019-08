Le principesse di Spagna si mostrano in vacanza con i genitori. Il dettaglio che tutti hanno notato

Solo qualche giorno fa avevamo lasciato le principessine di Spagna al loro arrivo nella residenza estiva di Palma di Maiorca con indosso look semplici ed eleganti, ora le ritroviamo ancora in vacanza, ancora con abiti chic ma questa volta in coordinato con non solo con mamma Letizia ma anche con papà Filippo re di Spagna. Leonor e Sofia di Spagna stanno trascorrendo le vacanze alle Isole Baleari con i genitori nella residenza estiva di famiglia, una grande villa con giardino immenso chiamata Marivent Palace. Durante una gita a Son Morroig, luogo storico dell’isola nella località di Deia, la famiglia reale ha colpito tutti con una scelta di stile davvero particolare seppur così essenziale e semplice.

Sembra quasi che Filippo VI e la moglie Letizia, con le figlie Leonor e Sofia, poco prima di recarsi sul luogo in cui sono state scattate le foto ufficiali si siano messi d’accordo per scegliere solo capi d’abbigliamento coordinati tra loro. Per l’occasione tutti hanno infatti sfoggiato abiti, pantaloni e camicie sui toni del bianco e dell’azzurro. Continua dopo la foto









Letizia era splendida con un abito color crema dall’abbottonatura frontale, abbinato a borsa in tessuto dalle sfumature di blu, il re casual ed elegante con camicia fantasia su fondo azzurro e jeans total white. Le piccole di casa avevano vestiti molto simili tra loro, in morbido cotone e lino, una in bianco, l’altra con un degradé blu e ai piedi deliziose minorchine, le scarpe “storiche” più trendy di quest’estate 2019. Continua dopo la foto





Tra sorrisi “reali” e look perfetti, ancora una volta i reali di Spagna mostrano la loro sobria eleganza, fatta di gesti semplici e outfit sobri e senza sfarzi eccessivi. Re Felipe di Spagna, il cui nome completo è Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia, nasce il 30 gennaio del 1968 a Madrid, terzo figlio di Sofia e Juan Carlos (ai tempi non ancora re) dopo le sorelle Elena e Cristina. Continua dopo la foto









Il nome Felipe deriva da Filippo V, il primo Borbone che governò sulla Spagna, mentre Juan e Pablo sono i nomi dei nonni; Alfonso, infine, proviene da Alfonso XIII, suo bisnonno. Nel novembre del 2003 Felipe di Spagna annuncia di essersi fidanzato con Letizia Ortiz, giornalista asturiana che sposa a Madrid, nella Cattedrale dell’Almudena, il 22 maggio del 2004, nel corso di una cerimonia trasmessa in tutto il mondo e seguita, nella sola Spagna, da oltre 25 milioni di spettatori. Letizia, che assume il titolo di Principessa delle Asturie, dà a Felipe due figlie: Infanta Leonor, nata il 31 ottobre del 2005 a Madrid, e Infanta Sofia, nata il 29 aprile del 2007 a Madrid.

