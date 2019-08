“Ci sono cose più importanti”. Taylor Mega si racconta a cuore aperto: spunta il retroscena sul suo passato

Ormai Taylor Mega la conosciamo tutti: se deve dire qualcosa la dice senza problemi, senza stare a pensare ai possibili commenti e critiche. Lo avevamo capito quando, in occasione del lancio della linea di costumi che produce, aveva dichiarato di voler portare direttamente lei i primi tre pezzi acquistati ai primi tre clienti. Subito il web si era rivoltato: lei ha tirato dritto, rispondendo per le rime a tutti quanti e zittendo tutti gli haters.

È abituata, d’altronde, a essere sotto i riflettori. Ma grazie sia ad una bellezza fuori dal comune e a una spavalderia da donna navigata, Taylor Mega riesce a sorprendere sempre tutti. Stavolta però si fa tenera, sveste per un attimo i panni di quella forte, spietata, insensibile. E si lascia andare ad un racconto personale e profondo, che arriva direttamente dal suo passato. E che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi, tantissimi, followers. Continua a leggere dopo la foto.









Di Taylor Mega abbiamo visto soprattutto foto e video in cui mette in risalto la sua bellezza e la sua sensualità. L’ultimo veniva direttamente dalla sua barca, dove a risaltare non era solo un lato b stratosferico, un corpo perfetto e delle curve da panico. Ad essere notata era stata la presenza di una massaggiatrice direttamente in mare, per non far perdere alla bionda influencer la sua sessione di massaggi quotidiana. Un po’ di critiche erano arrivate anche in questo frangente, e ci saremmo stupiti del contrario, ma come sempre lei ha tirato dritto. Continua a leggere dopo la foto.





Ma torniamo a noi, Taylor Mega era impegnata in una sessione di direct e aveva chiesto ai suoi fan dove si trovassero in vacanza. Quando in molti le hanno risposto che non avevano possibilità economica di andare in ferie, l’influencer ha iniziato a raccontare un pezzo del suo passato: “Ci sono cose ben più importanti di una vacanza nella vita”, ha detto, ricordando quando era una ragazza semplice e lavorava come tutti senza riuscire ad andare in vacanza ad agosto. Continua a leggere dopo la foto.





In quei momenti, dice Taylor Mega, anche una grigliata con i genitori era qualcosa di unico. Parole che fanno piacere e che hanno suscitato molta ammirazione. Perché potrai essere anche influencer, potrai essere ricchissima e bellissima, ma certi valori rimangono. Sempre.

Ricordate Juliana Moreira? È tornata più sexy di prima: le sue curve fanno sognare