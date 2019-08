“Ti denuncio!”. Bufera su Carmen Di Pietro: adesso parla il suo toy boy

Il gossip estivo si è letteralmente scatenato su Carmen Di Pietro e il suo toy-boy, Matteo Alessandroni. Sono uscite le foto intenzioni, si sentiva sussurrare di amore a prima vista, sembrava essere scoccato veramente qualcosa. Invece era tutto falso. Nei giorni scorsi ha parlato la showgirl, spiegando come fosse stata tradita, ingannata, visto che lui voleva andare solo da Uomini e Donne. Oggi però arrivano le parole del diretto interessato.

E sono un piccolo terremoto. Il personal trainer di venticinque anni ci va già pesante e parla addirittura di fake news: “Carmen Di Pietro sta dicendo cavolate. Sono stato ingannato per fare foto inerenti al fitness visto che è il mio lavoro, ci hanno fatto un articolo non vero per farsi pubblicità e andare nei salotti di Barbara D’Urso. Avevo una fidanzata e a causa di questa cosa mi ha lasciato. Ho un audio che testimonia ogni cosa. Ci siamo visti mezza volta!”. Continua a leggere dopo la foto.









Matteo Alessandroni spiega come è nata questa storia: “Un amico di Carmen Di Pietro, un certo Angelo Peluso, mi ha contattato su Instagram per farmi i complimenti e chiedermi se mi interessava fare un articolo inerente al fitness. Mi ha proposto questo servizio con la Di Pietro. Ho specificato che ero fidanzato ma che mi sarebbe andata bene fare un servizio inerente solo allo sport. Lui ha organizzato tutto. Sono andato a prendere la Di Pietro e siamo andati a Terracina, tutto a spese mie. Lì c’era il fotografo”. Continua a leggere dopo la foto.





Eppure in certi scatti Matteo e Carmen Di Pietro sembrano veramente vicini: “Quella foto l’abbiamo fatta perché il fotografo mi disse di farmi una foto vicino a lei. Mi aveva chiesto di baciarla ma io ho rifiutato, non avrei mai immaginato che sarebbe stata costruita una storia del genere su quelle foto. La Di Pietro ha messo in mezzo perfino Uomini e Donne. Sapeva che mi avevano chiamato e che ad agosto sarei dovuto andare in trasmissione. Carmen mi ha rovinato: la mia ragazza mi ha lasciato e la palestra per la quale lavoro mi ha fatto sapere che non mi rinnoverà il contratto. Non vogliono chiacchiere e pettegolezzi di questo tipo”. Continua a leggere dopo la foto.





E infine ecco la bordata finale di Matteo Alessandroni: “Carmen Di Pietro mi ha bloccato ovunque sui social ma ho intenzione di denunciarla. A causa di questa storia ho perso la fidanzata, perderò il lavoro e vengo costantemente insultato sui social network”. Questa è solo la terza puntata della storia di gossip dell’estate. Di sicuro ne arriveranno altre.

