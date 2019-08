“Flavio Briatore la vuole sposare di nuovo”. Elisabetta Gregoraci, la risposta sorprende tutti

C’è una nuova notizia di gossip che vede protagonisti la coppia Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Un duo storico, che da sempre assedia i giornali specializzati e i siti di spettacolo. Con tantissimi fan che sperano, da sempre, in un loro ritorno insieme e che avevano iniziato a crederci quando, negli ultimi giorni, si era sparsa la notizia di un loro avvicinamento. Erano stati visti infatti in vacanza insieme, con il figlio Nathan.

Proprio mentre erano a Montecarlo, dove vivono entrambi e dove non è così difficile incontrarsi, si era fatta strada una voce: “Flavio è pronto a risposarla e glielo ha detto”. A riferirlo una fonte molto vicina alla coppia, che parlava di un imprenditore veramente deciso a tutto, anche a fare di nuovo il grande passo del matrimonio. Ma proprio quando le cose sembravano andare per il verso giusto, ecco che arriva la risposta di Elisabetta. Continua a leggere dopo la foto.









Lo rileva il settimanale di gossip “Nuovo”, che scrive così: «Flavio Briatore ha fatto ponti d’oro perché tornasse con lui. Le ha dato carta bianca perché dettasse lei le condizioni della riappacificazione, ma niente. Eli considera il loro matrimonio chiuso. Tanto che presto lascerà anche il Principato di Monaco, dove vive Flavio», così si legge sul settimanale. La Gregoraci, infatti starebbe pensando solo alla carriera: in programma per lei c’è un nuovo programma su Rai 2 in autunno, con conseguente trasferimento per lavoro a Milano. Continua a leggere dopo la foto.





E magari Flavio Briatore aveva fatto leva proprio sul rapporto con il figlio. Un tasto particolarmente sentito da Elisabetta Gregoraci: “Sono una donna del Sud, molto fisica. Ho bisogno di stare con mio figlio. Bisogna dedicare ai ragazzi molto tempo, in modo da vederli crescere sereni. Mi piace proteggere e coccolare il mio bambino”. E la showgirl ha anche risposto a chi la criticava sui social: “Dicono che sono una madre troppo sexy? Francamente me ne infischio”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma niente da fare, niente reunion tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La testa della showgirl, adesso, è tutta volta alla sua carriera e ai prossimi impegni professionali. Chissà se l’imprenditore tornerà mai alla carica. Chi gli sta vicino è sicuro di sì

“È nato Valerio!”. Grande gioia per Pino Insegno: a 60 anni è papà per la quarta volta