“In crisi”. Kiko Nalli e Ambra Lombardo, dopo le chiacchiere ecco tutta la verità

Abbiamo sognato con lui. Quando Kikò Nalli è entrato nella Casa del Grande Fratello 16 desiderando di trovare l’amore, dopo il divorzio con Tina Cipollari, eravamo tutti con lui. Ambra Lombardo, invece, era fidanzata da poco e desiderava vivere un’esperienza diversa e vedere com’era il mondo dello spettacolo. Tra loro, però, nei primi giorni di convivenza è successo qualcosa. Kikò ha confessato di essere molto interessato ad Ambra, ma lei ha portato rispetto al suo compagno.

Quando è stata eliminata dal televoto, però, ha capito che anche lei era interessata a Kikò e così tutto è arrivato di conseguenza. Ambra ha lasciato Marco, ha confessato i suoi sentimenti a Kikò e tra loro è nata una storia d’amore. La settimana scorsa sul settimanale DiPiù è uscita un’intervista di Ambra nella quale affermava di voler rifare il seno. Guardandosi allo specchio, la modella non si piaceva e voleva un seno da donna, invece di quello di una bambina. (Continua dopo la foto)









Tuttavia, Kikò era contrario e hanno molto discusso su questo. Almeno, queste erano le parole riportate dalla rivista. Ambra e Kikò, però, hanno voluto precisare alcune cose. Dopo l’uscita dell’intervista, Kikò è stato il primo a voler puntualizzare alcuni aspetti, come ad esempio il fatto che la coppia abbia litigato per l’intervento al seno. Ecco che cosa ha detto l’hair stylist: “Mi dispiace ma io non ho mai litigato con Ambra… stiamo vivendo un momento magico e ci facciamo un mondo di risate”. (Continua dopo la foto)





Poi Ambra Lombardo ne ha parlato ancora e in una Instagram Story ha detto: “Io e Kikò non abbiamo mai litigato o comunque non riguardo all’intervento di mastoplastica additiva”. Nella Casa del Grande Fratello Kikò diceva sempre che gli piacevano le donne con il seno piccolo, quindi Ambra gli piace così com’è. Tuttavia, ecco come ha continuato l’ex gieffina: “Mi lascia libera di fare ciò che credo. Kikò usa il cervello e sa che l’esigenza di un intervento al seno nasce da un problema di salute di due anni fa”. (Continua dopo la foto)







Insomma, a Kikò piace Ambra anche così com’è, ma la lascia assolutamente libera di fare quello che vuole e che la fa sentire bene. Per il momento tra loro c’è un’ottima armonia e intesa, anche se devono dividersi continuamente tra Roma e Milano.

