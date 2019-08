“Sarà un buon padre”. Grandi notizie per Maria De Filippi: pronta a diventare nonna

Nuova notizia di gossip per la regina di Uomini e Donne, Maria De Filippi: suo figlio Gabriele Costanzo sarà presto sposo. La fortunata è la giovane Francesca Quattrini, con il quale sta girando la Spagna proprio in questi giorni. Lui ha vent’otto anni ed è stato adottato dalla coppia dello spettacolo all’età di dieci. Poco tempo fa, alla trasmissione di Raffaella Carrà, la conduttrice si era confessata parlando del figlio e mettendo in luce un rapporto speciale.

“Sarà un ottimo marito e un buon padre”, ha detto. Ma cosa sappiamo della sua futura moglie? Poche cose: ha 21 anni e ha da poco conseguito la laurea all’Istituto Europeo di Design di Roma. Entrambi sono molto giovani ma hanno le idee chiare e vogliono mettere su famiglia. E Maria De Filippi non vede veramente l’ora, perché a differenza di Maurizio Costanzo, che ha già quattro nipoti, lei ancora non ha provato l’ebbrezza di essere nonna. E allora non sta più nella pelle. Continua a leggere dopo la foto.









Insomma sarà lei a portarlo all’altare e quasi non vede l’ora. Perchè è il momento che tutte le mamme aspettano, soprattutto una tipa come la regina di Mediaset Maria De Filippi, letteralmente innamorata di suo figlio: “Gabriele è una cosa bella. È un ragazzo intelligente, un ragazzo perbene. È onesto, pulito. Questi complimenti lui li sente adesso per la prima volta. Mi stupisce ogni giorno di più. È generoso. Ha un solo difetto. Lui lo sa e non lo dico. Penso che sarà un bravo padre. È un uomo fedele, quindi sarà anche un bravo marito”. Continua a leggere dopo la foto.





E chissà che consigli darà al figlio, papà Maurizio Costanzo, che in passato parlava così del matrimonio: “Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi. Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no. Il segreto di un matrimonio lungo e felice? Sicuramente non dev’esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi”. Continua a leggere dopo la foto.





Non si sa ancora nulla di location, invitati o roba simile. Per ora la testa di Maria De Filippi è alle polemiche che aleggiano intorno a Uomini e Donne e che hanno costretto la produzione a emanare un comunicato ufficiale. Ma presto arriverà per lei il momento che tanto aspettava: quello di accompagnare Gabriele all’altare.

