Carmen Di Pietro ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpe. Più che un sassolino, degli autentici macigni. Lo showgirl infatti ha finalmente rotto il silenzio sulla bufera mediatica che l’ha travolta in questi giorni. La soubrette è finita al centro delle polemiche dopo aver posato per il settimanale Grand Hotel con il personal trainer e modello Matteo Alessandroni. Carmen, nell’intervista rilasciata alla rivista, ha presentato Matteo come il suo nuovo fidanzato, non nascondendo anche un sentimento importante. Versione ben diversa quella fornita da Matteo, che ha smentito su Instagram qualsiasi tipo di coinvolgimento amoroso con la Di Pietro.

Il ragazzo ha ammesso di aver solo posato per un servizio fotografico per via del suo lavoro e nulla più. Ora la vedova di Sandro Paternostro ha fornito una nuova versione dei fatti, tirando in ballo il noto programma tv Uomini e Donne. “Ormai è chiaro ed evidente che Matteo è nel panico più totale. Da giorni si impegna in ogni modo a negare la particolare amicizia che c’è stata con me”, ha premesso Carmen Di Pietro su Instagram. Continua dopo la foto









“Volete sapere qual è la verità? Teme di essere scartato dalla trasmissione Uomini e Donne per colpa mia. Prima abilissimo nel farmi sentire al settimo cielo e felicissimo per l’articolo su Grand Hotel, poi all’improvviso cinico e spietato. MI HA BUTTATO NELLA SPAZZATURA COME UNA SCARPA VECCHIA”, ha scritto l’opinionista di Barbara d’Urso. Che ha aggiunto: “Sì, è vero! Mi sono innamorata di lui”. Continua dopo la foto





E continua: “È forse una colpa? Era un ragazzo stupendo, ma a un certo punto ha confessato di non volermi più vedere né sentire per non compromettere la sua candidatura a Uomini e Donne. Da quel momento in poi sono diventata per lui un’estranea, e ai suoi messaggi affettuosi si sono sostituiti veleni di ogni tipo, al punto di doverlo bloccare”. Continua dopo la foto





“Caro Matteo, ti conosco da pochissimo tempo, ma mi permetto di darti un consiglio: nella vita l’amicizia e l’affetto valgono di più della carriera. Sei giovane e aitante ma dovrai imparare a trattare le donne con il rispetto che meritano. Ti voglio bene lo stesso”, ha concluso Carmen Di Pietro. Come reagirà Matteo Alessandroni a questo sfogo così diretto?

