“Che bel giovanotto!”. Basta una foto e il figlio di Daniela Santanchè conquista tutti. Ecco Lorenzo

Sarà pure vero, come dice il proverbio della saggezza popolare, che “ogni scarrafone è bello a mamma sua”, ma stavolta non lo dice solo lei e non lo diciamo solo noi. Lo dice il grande giudice del nostro tempo: la Rete. Ma procediamo per gradi, prima di arrivare al dunque. Di chi stiamo parlando? Chi è il figlio e chi è la mamma? I protagonisti di questo nostro articolo sono niente di meno che Daniela Santanché, parlamentare italiana, e il suo pargolo.

Si chiama Lorenzo Mazzaro ed è nato dall’amore tra l’onorevole e l’imprenditore Canio Giovanni Mazzaro. Così siamo andati a curiosare sui suoi profili Instagram e abbiamo visto che tra politica, appuntamenti elettorali, inviti televisivi e litigate in mondovisione, la Santanché si lascia andare anche a momenti tenerissimi con il suo figlioletto. Coccolato e tenuto tra le braccia, tra i commenti entusiasti di centinaia di utenti. Continua a leggere dopo la foto.









Cerchiamo però di capire meglio chi è il figlio di Daniela Santanché, Lorenzo Mazzaro. Oggi ha 23 anni, è un classe 1996 e ha lasciato l’Italia per studiare in Inghilterra, visto che il padre lo ha indirizzato al settore farmaceutico. Capelli ribelli, sorriso smagliante, tanti progetti per il futuro, il bel Lorenzo sta facendo grandissimo successo sui social. Ma non ci sembra uno che ami tanto il gossip o i riflettori dello spettacolo: il suo profilo Instagram, che ha oltre 2 mila followers, è infatti chiuso. Come a voler dire: “Paparazzi, non disturbate grazie!”. Continua a leggere dopo la foto.





Mai un’intervista rilasciata per Lorenzo Mazzaro, che comunque è finito sui giornali di gossip quando alcuni giornali italiani scoprirono che la sua nuova fidanzata era una ragazza marocchina e musulmana. Ma come? Il figlio della Santanché, notoriamente di destra, è fidanzato con una simile giovincella? Ebbene si, tanto che la parlamentare in quell’occasione difese il figlio dai pettegolezzi e raccontò di aver accolto e ospitato a casa sua la giovane di nome Sarah. Continua a leggere dopo la foto.





“Sono contenta che sia innamorato e mi auguro che sia felice. La gente mi dipinge come una razzista e una xenofoba, ma non è così”. Così Daniela Santanchè. Che come tutte le mamme, però, un po’ gelosa del bel Lorenzo lo sarà di sicuro. Anche perchè i commenti non lasciano scampo: “Complimenti ,veramente un bel giovanotto!”, “Ma che bel ragazzo complimenti sig.ra Santanchè”, “Bellissimi!”, “Che bello, Lorenzo”, “Hai un bellissimo ragazzo, e sicuramente sano di principi con te come mamma”.

