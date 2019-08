“Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti!”. È guerra tra le sorelle: di mezzo c’è lui

Hanno tenuto banco per gran parte dell’estate Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Lo hanno fatto mettendo in mostra tutta la loro mercanzia, sfoggiando look invidiabili, corpi mozzafiato, curve da capogiro. Hanno occupato i siti di mezzo internet con gli scatti in bikini o al mare, nelle serate di gala o di festa. Adesso le sorelle più famose d’Argentina o per lo meno tra le più famose della nostra televisione continuano a tenere in banco.

Ma lo fanno nel mondo del gossip. Perché c’è un’indiscrezione bollente che sta serpeggiando nelle ultime ore: Belen e Cecilia Rodriguez, che sono sempre state unite e inseparabili, che sono così simili tra loro e che hanno tanti interessi professionali in comune, sembrerebbero essere entrate in guerra. Proprio così, questa coppia così affiata e così bella, starebbe in queste ore rompendo in maniera forse definitiva. Ma noi ve lo avevamo iniziato a dire tempo fa. Continua a leggere dopo la foto.









Per tutta l’estate, infatti, non c’è stata una foto pubblicata insieme, mai vacanze in comune, mai qualcosa che potesse far pensare ad un rapporto veramente in forma, amorevole e sano. Adesso ci si mette il settimanale specializzato in gossip, Eva Tremila, che sarà in edicola il prossimo 9 agosto con all’interno proprio questa incredibile notizia. Da un po’ di tempo infatti Belen e Cecilia Rodriguez sembrano distanti: entrambe hanno trascorso le vacanze a Ibiza ma non sono mai state se non durante quella cena in famiglia famosa per il gestaccio del padre. Continua a leggere dopo la foto.





E sapete chi c’è dietro tutto questo? Niente di meno che Stefano De Martino, il partner ritrovato di Belen Rodriguez, che le avrebbe chiesto di stare un po’ lontano dai riflettori e in pace dal gossip. E quindi anche dalla sorella Cecilia, sempre in cerca di visibilità. Lei, dal canto suo, si diverte con Ignazio Moser e addirittura si parla di un matrimonio in arrivo. Ha bisogno, insomma, di stare al centro dell’attenzione e lo abbiamo visto. Continua a leggere dopo la foto.





Balletti hard, danze sul cubo, effusioni roventi. Cecilia Rodriguez è un vero catalizzatore di notizie. E forse per Belen e Stefano questa cosa, adesso, non è ben vista. Ecco allora che è stata dichiarata guerra. E chissà come andrà finire visto che in ballo non c’è una semplice amicizia o un rapporto di lavoro. C’è la famiglia.

