Anna Safroncik, dea sexy tra le onde: al mare sfoggia il massimo della sua bellezza

“Illegalissima”, “Semplicemente un angelo …”, “Divina.”, “Semplicemente irresistibile”, “TOP!”. Anna Safroncik mostra le sue forme bollenti e la rete impazzisce. L’attrice, che sembra legata negli ultimi tempi a Matteo Mammì ex di Diletta Leotta, ha approfittato dell’estate per dedicarsi un pò a se stessa, fra relax e serate tra amici sulle spiagge calde dell’Isola di Mortorio. Appare raggiante e in ottima forma, un dettaglio che non tradisce mai i suoi followers, infatti il suo fascino è incontestabile poiché il risultato di una qualsiasi foto che pubblica, rende omaggio alla sua seducente personalità.

Nella foto Anna è sdraiata sulla sabbia, guarda verso il mare azzurro come i suoi occhi ed accenna lievemente un sorriso. Il bikini multicolor che da vivacità al contesto, scopre le sue curve hot mostrando un ventre invidiabile. E i commenti, come detto, si sprecano. Anna Safroncik non è una sconosciuta per i fan italiani. Classe 1981, la Safroncik è nata a Kiev, in Ucraina, ma è arrivata in Italia quando aveva solo 12 anni. Continua dopo la foto









Figlia d’arte, suo padre è un tenore e sua madre una ballerina, ha sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo sin da piccola. A 4 anni ha esordito sul palco, mentre a 7 è stata iscritta all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev. Se in Ucraina ha iniziato la sua formazione artistica è l’Italia il paese in cui ha trovato il successo. L’esordio è arrivato con Miss Italia, dove ha conquistato l’ottavo posto, mentre nel Duemila ha debuttato al cinema con C’era un cinese in come, il film di Carlo Verdone. Continua dopo la foto





Nello stesso anno ha recitato in Welcome Albania e Metronotte. La fama di Anna Safroncik però deriva soprattutto dalle fiction di successo in cui ha recitato, come Don Matteo 3, Vento di ponente 2 e la soap opera CentoVetrine in cui ha vestito i panni di Anna Baldi. Anna è stata anche nel cast di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e Le Tre Rose di Eva. Continua dopo la foto







Molto riservata e attenta a proteggere la propria privacy, l’attrice ha avuto diverse storie importanti. La più famosa è quella con Giulio Berruti, attore a cui è stata legata per due anni e mezzo. In seguito ha vissuto una relazione con Giulio Barletta, ma anche questa love story è arrivata al capolinea. Nella lista dei suoi ex anche Francesco Arca e il deejay Tommaso Cicchinelli.

