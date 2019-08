“Ora basta!”. Per Elena Santarelli è troppo: c’è di mezzo il dramma del figlio Giacomo

Elena Santarelli stavolta alza la voce. La bionda showgirl non ci sta più e ha deciso prendere una posizione netta. Per il futuro, sono tutti avvisati. Il nodo gordiano è tutto negli attacchi l’ex modella riceve quasi quotidianamente per la sua condizione fisica. Durante le ultime settimane infatti, Elena Santarelli ha postato delle fotografie dove appare in costume sfoggiando un fisico più che perfetto, tonico e muscoloso al punto giusto. Ma, per qualcuno Elena Santarelli è troppo magra e quindi si sente in dovere di farglielo notare. Elena Santarelli ha spesso spiegato che la sua forma fisica è così sia grazie alla genetica e sia grazie al suo metabolismo che corre veloce ma i suoi seguaci non sembrano volerlo capire.

Poche ore fa, però, è successo qualcosa di molto grave ed Elena non ce l’ha più fatta ed ha colto l’occasione per sfogarsi.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'attacco verbale a un'amica di Elena con la showgirl tirata in ballo. La persona in questione ha velatamente accusato Elena Santarelli di non aver avuto pudore nel raccontare il difficile periodo della sua vita.









Ecco il commento che Elena ha lasciato alla persona che ha attaccato lei e la sua amica: "Sei povera di contenuti, informati prima di parlare. Leggo solo cav*late da bar, paragoni la vita di una persona a quella di una persona non famosa con problemi. Ma tu lo sai tutto quello che ho fatto io per gli altri e per la heal onlus? Lo sai che quando vado in ospedale non per mio figlio non mi metto a fare stories?".





Poi Elena Santarelli continua:"Chiama il presidente di Heal e fatti dire quello che faccio e poi torna e chiedi scusa oppure fai come me che uso la faccia per aiutare la ricerca. Devi stare zitta. Mi avete rotto le scatole. Maleducati". Insomma, così Elena Santarelli non si era mai vista. Certo è che questi anni hanno cambiato il suo modo di approcciarsi.







Elena, come detto, non è nuova agli attacchi. Spesso viene attaccata per la sua forma fisica. Ma lei stessa ha risposto così: "Il mio metabolismo corre veloce e io non posso farci nulla. Gli addominali ce li ho muscolosi grazie alla genetica. E, si, mangio anche io, a volte mangio bene e a volte mi abbuffo".

