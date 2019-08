Nel palisesto estivo della Rai c’è una certezza e si chiama Pierluigi Diaco. Il suo progrmma Io e Te è un appuntamento apprezzato dal pubblico, riempiendo con garbo (che è tipico del conduttore) il primo pomeriggio orfano, per la pausa estiva, di diverse occasioni di svago e informazione. Diaco è tornato sul piccolo schermo il 17 giugno, diventando subito protagonista di quello spazio orario dal lunedì al venerdì.

Di Pierluigi Diaco una cosa è certa: tiene molto alla sua riservatezza. Ciò che è ovviamente di dominio pubblico è la sua storia, poi l’unione civile nel 2017 con il collega Alessio Orsingher. Mai nessun pettegolezzo su loro due, sempre così a modo ed eleganti. Ora, però, vogliono che il loro amore abbia in dono ulteriore felicità.









Diaco ne ha parlato con Paola Perego durante la striscia notturna della conduttrice. Vorrebbero diventare genitori. “Naturalmente non possiamo avere dei figli. Qualora un giorno la legge permettesse l’adozione a me farebbe molto piacere poter adottare un bambino”.





“Ovviamente un animale domestico non è un surrogato e non è neanche paragonabile, ma avere un altro essere vivente dentro casa ti da la sensazione che puoi fare qualcosa per qualcun altro”.





Il bravo conduttore della Rai ha anche parlato dei suoi genitori. Il papà è morto quando lui era un bambino, aveva appena 5 anni. “Amava la musica, vivere la sera con gli amici e con mia mamma andavano spesso a ballare”. La madre è stato il pilastro della educazione di Diaco: “Devo a lei disciplina e senso del dovere”.

