Eliana Michelazzo, che fine ha fatto dopo lo scandalo Caltagirone. Ecco come vive oggi

Nuova vita, problemi alle spalle e prospettive future lontane per le protagoniste del “caso Mark Caltagirone”. In attesa, infatti, che la giustizia faccia il suo corso, dopo le denunce e le querele, ecco che Pamela Prati ha annunciato di preparare un film sulla sua storia. E invece Eliana Michelazzo? Che fine ha fatto? Dopo il crollo della Aicos Management la showgirl è riuscita a rimanere in piedi e si è saputa re-inventare.

Al momento infatti si trova ad Ibiza ed è sempre di più calata nei suoi nuovi abiti di influencer e guest star tanto che lo scorso 3 agosto è stata protagonista di una serata in discoteca a Rimini, presso il Classic Club: “Sabato 3 agosto preparati a rimanere a bocca aperta con lo spettacolo di Eliana Michelazzo e Marcy Marcella”, questa la pubblicità del locale. Ma insomma il caso Caltagirone cosa ha creato e cosa ha lasciato in eredità? Continua a leggere dopo la foto.









Sicuramente un futuro diverso, con nuove prospettive lavorative prima impensate, tanto che Eliana Michelazzo ha scritto sui social, in occasione di un video della serata: “Ritrovare se stessi! È finalmente ritornata l’Eliana del 2009..LIBERA! Mi hanno tarpato le ali per 10 lunghi anni…ma adesso non mi ferma più nessuno”. La nuova influencer infatti ha visto triplicare i suoi followers su Instagram dopo l’esplosione del caso Caltagirone e adesso si candida ad essere una delle guest star e delle imprenditrici digitali più famose e seguite dell’etere. Continua a leggere dopo la foto.





Tanto che anche Pamela Prati ha trovato una nuova svolta alla sua carriera: “Sto girando l’Italia alla ricerca delle location giuste per il mio film: la mia storia attrae sia Sky sia Netflix. Chi interpreterà la mia parte? Ovviamente io. E chi se no?” così ha parlato la soubrette, mentre Eliana Michelazzo continua a gettare un po’ di ombre sulla vicenda: “Non tutto quello che c’era da dire su questa storia è stato detto”. Insomma, ci saranno nuovi colpi di scena? Continua a leggere dopo la foto.





Infatti le denunce sono ancora in piedi e le indagini si stanno sviluppando. Tanti gli interrogativi irrisolti e punti poco chiari. Di chiarissimo, invece, c’è il futuro delle protagoniste. Dopo Pamela Prati anche Eliana Michelazzo sembra veramente rinata. Che sia tutto una trovata commerciale? Difficile dirlo.

“Così non vale!”. Miriam Leone in mare con i vestiti addosso: il risultato è hot