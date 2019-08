Gabry Ponte tocca il sedere di Elisabetta Gregoraci: il fattaccio in pubblico

Proprio questa mattina vi avevamo parlato di quanto fosse bella Elisabetta Gregoraci sul palco di Battiti Live. Per la puntata finale del format Mediaset, infatti, la bella showgirl aveva scelto di puntare sulle trasparenze mettendo in mostra due look differenti ma con lo stesso risultato finale. Sensualità a mille con i vestiti total black in tessuto finissimo, che creava allo spettatore un’incredibile sensazione di vedo-non-vedo.

Difficile resistergli anche quando è salita totalmente diversa, con un abito a giro collo, gonna a trequarti e maniche lunghe, ancora una volta tutto in trasparenza. E se da casa in molti le sarebbero saltati addosso la stessa cosa devono aver pensato quelli con cui condivideva il palco. Ecco infatti che scatta un siparietto sexy, un imprevisto hot. Perché addosso ad Elisabetta Gregoraci si butta niente di meno che il dj Gabry Ponte. Continua a leggere dopo la foto.









È proprio il famosissimo produttore musicale a rendersi protagonista di un gesto che subito è stato bollato dalla rete come sessista, poco elegante e volgare. Perché al momento dei saluti, infatti, Gabry Ponte si è lasciato andare ad una “pacca” sul sedere di Elisabetta Gregoraci. Ma non una sola volta, il che sarebbe potuto essere mascherabile con un gesto involontario, un errore, una casualità, ma addirittura due! La bellissima showgirl non ha mosso ciglio e con il suo volto impassibile ha gentilmente spostato la mano ed è uscita senza dire nulla. Continua a leggere dopo la foto e il video.





Grandissimo scandalo invece sul web, dove le immagini sono state subito diffuse. Tanto che la stessa Elisabetta Gregoraci ha poi ricondiviso il video sul suo profilo Instagram scrivendo: “Ma cosa fai?”. Senza offesa, polveroni mediatici o roba simile. Visto che anche Gabry Ponte ha ripostato sulle sue Stories la foto scrivendo: “Scusa, pensavo fosse Alan Palmieri” ovvero l’altro presentatore della serata, aggiungendo al tutto un hashtag “#EpicFail”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma tantissimi sono stati i commenti negativi, con un utente in particolare che ha accusato Gabry Ponte di molestie. E subito è arrivata la sua replica: “Se fosse per me l’ERGASTOLO a chi molesta una donna o un bambino, ma ti assicuro che non è questo il caso. Conosco da anni Elisabetta e tra noi c’è un rapporto di professionalità e rispetto. Non era un gesto fatto intenzionalmente e si vede chiaramente.. se ci scherza sopra lei potete farvi una risata anche voi.. non credi?”. Polemica chiusa, se mai fosse stata veramente aperta.

“Rosiconi!”. Furia Maria De Filippi, caos a Uomini e Donne: “Occhio a diffide e querele”