“Ma è diventata identica”. Suri Cruise, la figlia di Tom oggi è come mamma Katie Holmes

Non capita spesso di vedere Suri Cruise sui social perché pare proprio che mamma Katie Holmes non li ami particolarmente. Epperò, quando hai un cognome importante e due genitori che non sono proprio degli illustri sconosciuti, allora ecco qualche paparazzo potrebbe appostarsi sotto casa o seguirti per le strade di New York. Sono passati 13 anni da quando papà Tom annunciò al mondo la nascita della piccola Suri, avuta con l’ex stellina di Dawson’ s creek, e più passa il tempo più somiglia alla mamma. Una somiglianza incredibile sottolineano in molti: stessi lineamenti delicati, stessi capelli scuri e stesso sorriso.

Come se non bastasse, ha anche stile da vendere, spaziando tra abitini con le rouches, borsette di paglia, felpe con il cappuccio e chignon spettinati. Insomma, non le manca assolutamente niente per sognare di lavorare nello spettacolo. Peccato il rapporto con papà Tom che la piccola non vede da sei anni. A impedire all’attore di vedere la figlia di 13 anni sarebbe Scientology. A rivelarlo è una donna, Samantha Doming, che ha fatto parte della chiesa a cui è devoto Tom Cruise. Continua dopo la foto









La donna ha scelto di uscire da Scientology e oggi racconta in un libro i meccanismi interni della chiesa fondata da Ron Hubbard. Nel libro si legge anche la vicenda che vede come protagonisti l’attore statunitense e la figlia Suri, avuta dal matrimonio con Katie Holmes. Secondo quanto raccontato dalla donna, Tom non potrebbe vedere Suri perché la piccola sarebbe di una religione diversa dalla sua. Infatti Suri, che oggi ha 13 anni e vive con la madre Katie Holmes, frequenta una scuola di orientamento cristiano e questo pare non sia accettato da Scientology. Continua dopo la foto





Samantha Domingo parla dei segreti di Scientology nel suo Je suis a Cult Whistleblower: Scientology kills. L’ipotesi che avanza la donna nel libro, e che ripete in un’intervista rilasciata a US Weekly, è che la chiesa starebbe controllando la madre di Suri, Katie Holmes, sin da quando la coppia si è lasciata. La conferma che quello che dice Samantha è attendibile arriva anche dall’esperto di Scientology Tony Ortega. Questi si dice convinto che la chiesa abbia preteso di controllare la vita dell’attrice dopo il 2012. Continua dopo la foto







Più nel dettaglio, sembra che Scientology abbia chiesto a Katie Holmes di firmare un accordo in cui si impegna a non divulgare notizie sulla chiesa e a non parlarne male. Secondo gli accordi di divorzio, pare che papà Tom possa vedere Suri per 10 giorni al mese, ma non ci sarebbero tracce di questi incontri ormai dal 2013.

Ti potrebbe anche interessare: Terremoto in Grecia scuote l’isola di Samos. Paura tra i numerosi turisti, anche italiani

fbq('track', 'STORIE');