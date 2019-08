“Fidanzata ufficialmente”. Taylor Mega, nessun dubbio: c’è un anello al suo dito

Gli spettatori italiani ancora si ricordano quei pochi passi di Taylor Mea dentro la casa del Grande Fratello. Se li ricordano per il modo sinuoso. Se li ricordano per la reazione di Francesca De André, stizzita dagli sguardi non proprio assenti lanciati dal suo futuro fidanzato Gennaro. Taylor Mega è uno dei personaggi del momento. E lo sarà ancora di più ora che ha ricevuto da Hormoz Vasfi, la sua dolce metà, un anello molto prezioso, che la fashion blogger ha sfoggiato in più di un’occasione.

“Taylor Mega si è ufficialmente fidanzata – scrive il settimanale Oggi – la conturbante influencer ha recentemente sfoggiato un costosissimo anello di diamanti ricevuto in dono dalla sua dolce metà. Lui è un multimilionario di origini iraniane, Hormoz Vasfi, considerato uno degli uomini più ricchi del Medio Oriente”. Ci sarebbe un fortissimo legame a unire Taylor Mega e Hormoz Vasfi: “I due pare siano innamoratissimi: starebbero facendo progetti a lungo termine. A quando i fiori d’arancio? Ah, a saperlo…”. Continua dopo la foto









Il matrimonio è nell’aria? Mega, al momento, non avrebbe nessuna intenzione di sposarsi. Poi si vedrà! Deve capire se il multimilionario è l’uomo perfetto per lei o se invece dovrà guardare oltre… e guardando oltre troverà Erica? Insieme hanno passato delle vacanze da favola e i fan sperano di vederle, un giorno, mano nella mano! Nota al pubblico come Taylor Mega, il vero nome dell’esplosiva influencer marketing (come lei stessa tiene a precisare) è in realtà Elisia Todesco. Continua dopo la foto





Modella e influencer, Taylor Mega nasce a Udine il 31 ottobre del 1993, sotto il segno dello Scorpione, da una famiglia di allevatori di tacchini. Insieme alla sorella Giada – in arte Jade – però, sogna sin da piccola di condurre un certo tenore di vita e di sfondare nel mondo televisivo e dello showbiz. Il nome di Taylor Mega balza agli onori della cronaca rosa qualche anno fa, in merito ad alcune relazioni famose intrattenute dalla 25enne. Continua dopo la foto







Sensuale e provocante, Taylor Mega vanta – oltre alla relazione con Flavio Briatore – altri legami con personaggi noti dello spettacolo. Nel gennaio 2019, infatti, fu sorpresa insieme a Tony Effe, della Dark Polo Gang, con cui ebbe una storia terminata – come da lei stessa annunciato su Instagram – due mesi dopo, nel marzo scorso. Sempre restando in ambito musicale, pare che Taylor abbia avuto anche un flirt con Sfera Ebbasta, mai trasformato – però – in una relazione seria.

