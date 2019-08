“Arriva lui…”. Belen Rodriguez, bastano due parole e una certa foto per far esplodere i social

Da quando si sono ritrovati sono diventati inseparabili. L’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino va a gonfie vele. Sorrisi, intimità e una complicità visibile che chiude la bocca a tutti quelli che, da settimane, vanno ripetendo come tra di loro le cose stiano in maniera diversa. Pazienza. Oltre ad essere innamoratissimi Belen e Stefano sono anche super social, visto che condividono continuamente contenuti con i loro fan su Instagram. L’ultima foto postata dalla showgirl e conduttrice argentina ha mandato in delirio i suoi fan perché ha per protagonista proprio Stefano che col suo corpo sarebbe capace di mandare in tilt un bel po’ di gente.

Lo scatto riprende Stefano in una posa molto sensuale, con sguardo fisso verso l’obiettivo, al punto che Belen la commenta con un chiarissimo “E poi arriva lui…”. Cosa si nasconde dietro ai punti di sospensione? Ce lo dicono i fan della coppia: “Arrivasse pure a me uno così è invece no. Solo casi umani”, commenta una follower, a cui seguono una valanga di commenti altrettanto divertenti; pensate ad esempio a quello di Simona. Continua dopo la foto









“Da che direzione è arrivato? Forse è quella che sbaglio a guardare!”. Belen è insomma invidiatissima. Il gossip su una presunta seconda gravidanza per la showgirl, che da qualche mese è tornata ufficialmente con Stefano De Martino impazza ormai con insistenza. Non è un mistero, del resto, che la coppia stia cercando di regalare un fratellino o una sorellina al figlio Santiago. Continua dopo la foto





Lo lasciò intendere la stessa Belen Rodriguez a Verissimo: “Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi”, disse a Silvia Toffanin a marzo, quando si era appena riavvicinata a De Martino. Ma Belen Rodriguez è davvero in dolce attesa? Ci ha pensato, finalmente, lo stesso Stefano a fare chiarezza. Continua dopo la foto







Sollecitato sull’argomento da Nuovo Tv, il conduttore e ballerino ha smentito una volta per tutte il gossip, confermando però che lui e Belen Rodriguez stanno cercando di avere un bambino: “Per il momento Belen Rodriguez e io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”.

