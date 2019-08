“Non si nascondono più”. Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino: nuove foto

Rimpasto o crisi di governo: quale che sia lo scenario politico curiosità e gossip non vanno in vacanza. Anzi, è con l’estate che uomini e donne della politica si presentano in modo diverso, spesso facendosi accompagnare (e fotografare) in spiaggia o montagna dal proprio partner. Chi ha buona memoria ricorda benissimo i giorni di insediamento di un anonimo Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, tutti a scavare nella sua vita privata per scovare la dolce metà.

Bastò poco per individuarla in Olivia Paladino, nome molto noto nella capitale manager all’hotel Plaza di Roma, di proprietà del padre Cesare. Poi si accertò anche l’esistenza di una ex moglie: Valentina Fico, con la quale Giuseppe ha avuto un bambino di nome Niccolò e vive con la donna.









Legale dell’avvocatura dello Stato, è stata legata sentimentalmente per molto tempo al futuro premier. Una storia che è alla fine arrivata al capolinea, senza però che il rancore prendesse il sopravvento. Valentina ha infatti incoraggiato l’ex marito fin dalla sua prima discesa in politica. Da quanto si legge su Il Giornale, Valentina Fico è figlia del direttore del Santa Cecilia.









Si riparla di vita privata del premier Conte per un motivo particolare. Perché fino a oggi Fino la 38enne Paladino era apparsa al fianco del 53enne capo del governo soltanto nelle occasioni ufficiali. Come la stampa ha più volte notato, i due arrivavano e andavano via separatamente dalle cene, usando ingressi laterali e dandosi appuntamento a tarda notte, spesso proprio a Palazzo Chigi.

Così, il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva le prime foto insieme di r Giuseppe Conte e di Olivia Paladino. I due sono stati paparazzati sul terrazzo con piscina di una villa situata sul litorale a sud della Capitale.

