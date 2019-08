Belen Rodriguez incinta, Stefano De Martino rompe il silenzio

Belen Rodriguez è di nuovo incinta e aspetta una bambina? Il gossip su una presunta seconda gravidanza per la showgirl, che da qualche mese è tornata ufficialmente con Stefano De Martino impazza ormai con insistenza. Non è un mistero, del resto, che la coppia stia cercando di regalare un fratellino o una sorellina al figlio Santiago. Lo lasciò intendere la stessa Belen Rodriguez a Verissimo: “Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi”, disse a Silvia Toffanin a marzo, quando si era appena riavvicinata a De Martino. Ma Belen Rodriguez è davvero in dolce attesa? Ci ha pensato, finalmente, lo stesso Stefano a fare chiarezza.

Sollecitato sull’argomento da Nuovo Tv, il conduttore e ballerino ha smentito una volta per tutte il gossip, confermando però che lui e Belen Rodriguez stanno cercando di avere un bambino: “Per il momento Belen Rodriguez e io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”. Continua dopo la foto









De Martino inoltre si è detto felice del fatto che il loro ritorno insieme sia stato salutato con gioia del pubblico. In passato c’è sempre stato un certo accanimento nei nostri confronti, soprattutto da parte dei media. Questa volta sentire tanto affetto ci ha fatto piacere: siamo stati veramente abbracciati dalla gente. Continua dopo la foto





In attesa che arrivi il tanto desiderato secondo figlio, Belen Rodriguez e De Martino stanno per coronare un altro sogno: condurranno un programma per la prima volta in coppia. Si tratta del Festival di Castrocaro, che andrà in onda il 3 settembre su Rai2. Inoltre, saranno commentatori alla Notte della Taranta, in programma per il 24 agosto. Continua dopo la foto







Intanto dopo il Marocco e Milano, la coppia è volata a Ibiza per trascorrere le vacanze estive, con loro anche il piccolo Santiago, a cui i genitori hanno dedicato uno yacht super lusso. Quest’anno le vacanze di Belen sono state molto diverse dal solito. La modella infatti è volata sull’isola spagnola affittando una casa per sé e per la sua famiglia, anziché scegliere una sistemazione per tutta la famiglia Rodriguez

