“Sei la migliore”. Serena Rossi, niente filtri né ritocchi: la foto in bikini è da applausi

Bella, bellissima e 100% naturale. Così Serena Rossi si presenta sui social. Addio dunque a corpi che sembrano di plastica, su cui non appaiono solchi e su cui sembrano non esserci neanche i pori della pelle, finalmente una donna bellissima e vera, un’attrice e conduttrice di talento che sceglie di mostrarsi sorridente e naturale. Con un bikini nero e un sorriso che è tutto un programma Serena Rossi fa il boom di like e manda un segnale anche alle sue colleghe.

Recentemente Alessia Marcuzzi, e con lei altre celeb come Elisabetta Canalis e Clizia Incorvaia, hanno iniziato a pubblicare foto volutamente ritoccate in maniera esagerata, in cui appaiono con seno enorme e lato b sproporzionato, la Marcuzzi ha persino pubblicato uno scatto con ascelle pelose… Le foto sui social volevano essere senza dubbio una critica al body shaming e agli haters che, in un modo o nell’altro, commentano in maniera negativa il corpo delle donne, alternando frasi come “Sei troppo grassa” ma anche “Sei troppo magra” o ancora “Qui c’è lo zampino di Photoshop”. Eppure le foto “della ribellione” possono configurarsi anche come una spinta a voler essere più naturali. Continua dopo la foto









Speriamo sia d’esempio. Nata a Napoli nel 1985 da una famiglia di musicisti Sara Rossi è un’attrice e cantante di talento puro. La carriera di Rossi è iniziata con il 2002 nel musical C’era una volta… Scugnizzi ed è proseguita con un ruolo nella fiction Un posto al sole. Nel 2006 è uscito il suo primo EP (una sorta di disco, ma più breve) intitolato Amore che, mentre nel 2007 ha recitato nel suo primo film, Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore. Continua dopo la foto





Nel frattempo, sempre negli stessi anni, ha continuato a recitare in molti programmi televisivi tra cui Il commissario Montalbano e Che Dio ci aiuti. Dal 2010 in poi ha cominciato a ottenere parti più importanti: nel 2013 ha recitato nel film dei Manetti Bros. Song’e Napule e sempre nello stesso anno ha doppiato il personaggio di Anna del film Frozen, poi nel 2014 ha vinto la quarta edizione di Tale e quale show. Continua dopo la foto







Nel 2017 ha recitato in due film: Ammore e malavita, sempre dei Manetti Bros., e Caccia al tesoro, l’ultimo film diretto da Carlo Vanzina prima di morire. L’ultimo film di Serena Rossi, Io sono Mia, sulla vita di Mia Martini e andato in onda lo scorso febbraio con un grande successo di pubblico.

Ti potrebbe anche interessare: Fiume di fango invade il paese: auto sommerse e case allagate. La popolazione è disperata

fbq('track', 'STORIE');