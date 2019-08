Maria De Filippi dea del mare: microbikini e fisico statuario

Maria De Filippi, il fisico mozzafiato lascia i fan senza parole. La mitica conduttrice di Canale 5 non si ferma un attimo durante la stagione televisiva, ma in estate recupera alla grande. Un po’ di relax, mare, sole e sport sono gli ingredienti per farla ricaricare e tornare in pista più energica e carica che mai. Dopo la vacanza in barca con il suo storico team di lavoro, la De Filippi è scappata su un mega yacht al largo delle coste di Ansedonia e trascorre il tempo a leggere, prendere il solo e fare bagni. Potevano forse mancare i paparazzi nelle sue giornate?

No, ovviamente. E infatti quelli di "Chi" l'hanno beccata in una versione decisamente scatenata. Se in tv siamo abituati a vederla composta e calma sulle scale di Uomini e donne o alla conduzione del talent show Amici, in vacanza è un'altra persona: allegra, sempre sorridente e senza freni. Chi lo avrebbe mai detto? E poi ha un fisico pazzesco, ma quello, forse si poteva intuire.









Cappellino rock in testa, micro-bikini floreale e bandana al collo in stile cow-girl, Maria De Filippi è perfetta. I paparazzi di Chi hanno immortalato i suoi momenti di vacanza e il pubblico, a vederla in costume in questa versione, non crede ai propri occhi. A 57 anni suonati, la De Filippi ha un corpo asciutto e tonico frutto dello sport al quale si dedica con assiduità durante tutto l'anno. E i risultati si vedono. Maria De Filippi fa tranquillamente concorrenza alle 20enni.





Il suo fisico da urlo sta conquistando tutti. Anche il suo lato b è degno di nota. Il merito è senza dubbio dello sport. Tutti conoscono la sua passione per il tennis ma in pochi sanno che, da qualche tempo, Maria si dedica anche al crossfit, disciplina che le avrebbe consigliato Belen Rodriguez. "Sono tre anni che lo faccio regolarmente tre/quattro volte a settimana. Mi crea una vera e propria dipendenza", ha dichiarato Maria.







Maria De Filippi è anche molto attenta all’alimentazione. “Non seguo una dieta particolare – aveva dichiarato in un’intervista a Di Più – sto solo attenta a non mangiare cose che mi facciano diventare un baule. Non mangio pane, mangio la pasta ma non tutti i giorni. Sono anche fortunata, perché non vado pazza per i dolci e non bevo alcolici perché non mi piacciono. Questo mi rende tutto più facile”.

