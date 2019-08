Ilary Blasi, l’avete mai vista in versione “casalinga”? Eccola struccata e trasandata al supermercato

Ilary Blasi, che donna! La moglie di Francesco Totti è una delle star più amate della televisione italiana. È bella, è sexy ed è anche ironica e simpatica, ecco perché il pubblico la ama. Ma l’avete mai vista in versione “casalinga disperata”? Beh, è assai diversa da come siamo abituati a vederla in televisione… Ed è una di noi (più o meno, via). Negli ultimi giorni si è parlato di lei per via di quel gesto “insolito”. Ilary Blasi ha infatti soccorso un paparazzo in difficoltà, invitandolo sul suo yacht.

È successo a Ponza dove la showgirl si stava godendo le vacanze in compagnia di Francesco Totti, dei figli Chanel, Christian e Isabel. Insieme a degli amici, i Totti avevano affittato un lussuoso yacht per passare qualche giorno di relax. Ma il relax è solo un’utopia quando sei famoso. E infatti, mentre era in barca Ilary ha pizzicato un paparazzo che si trovava vicino alla loro barca. Era su un gommone in evidente difficoltà. Ma Ilary ha un cuore d’oro. Continua a leggere dopo la foto









E così, quando il motore del mezzo del fotografo è andato in avaria, la Blasi non ci ha pensato due volte e ha deciso di aiutare il fotografo. Lo ha invitato sul suo yacht, gli ha fatto fare una doccia, lo ha fatto mangiare e bere con loro. Poi ha pubblicato una Story su Instagram e ha scritto: “Non sei nessuno se non ti porti il paparazzo personale”. Poi, sempre ironica ha aggiunto: “Adotta anche tu un paparazzo” a didascalia della foto con l’uomo (che in tanti hanno detto somigliare ad Alfonso Signorini). Continua a leggere dopo la foto





Sempre sorridente e allergica alla vita mondana, Ilary Blasi sta vivendo un’estate magica. A volte, però, anche lei fa cose normali, tipo la spesa. Il settimanale di Alfonso Signorini, che prenderà il suo posto alla conduzione del Grande Fratello, l’ha immortalata struccata, trasandata e stufa mentre è al supermercato. Neanche a Ilary paice fare la spesa. E anche Ilary va al supermercato in tenuta “normale”. Strano, vero, vederla così? Molto. Continua a leggere dopo la foto







A settembre Ilary Blasi tornerà sul piccolo schermo con tante novità. Dopo aver rifiutato il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip (che sarà condotto da Alessia Marcuzzi), l’ex letterina guiderà la nuova edizione di Giochi Senza Frontiere in compagnia di Alvin. Nel frattempo ha festeggiato i 14 anni di amore con Francesco Totti: “Noi vita noiosa? Ci sottovalutate – ha svelato qualche tempo fa -. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo”.

