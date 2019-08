Eros Ramazzotti, la foto insieme con Marica incendia la rete: il dettaglio non passa inosservato

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli potrebbero tornare a fare coppia fissa. A poco più di un mese dal comunicato ufficiale in cui hanno annunciato la separazione ufficiale, il cantante e la modella sono insieme in Sicilia con i loro due bambini. Marica ha raggiunto Eros Ramazzotti a Taormina nei giorni del compleanno della loro figlia Raffaela Maria, e hanno trascorso qualche giorno insieme tra ritrovati sorrisi, come testimoniano le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 7 luglio.

Un dettaglio soprattutto ha colpito chi ha visto Eros e Marica: la coppia ha rimesso le fedi, che negli ultimi mesi erano scomparse, al dito. Che qualcosa tra Eros Ramazzotti e Marica bollisse in pentola si era capito. Come prima uscita dopo le polemiche Marica aveva scelto proprio il concerto del cantante romano. A cantare a squarciagola e a riprendere, in particolare, il pezzo storico di Ramazzotti ovvero “Terra promessa”, il singolo che gli aveva aperto le porte del successo. Continua dopo la foto









Un bel modo insomma per zittire tutti. Per molti è stato un gesto calcolato, studiato e pensato a tavolino. Per altri, fortunatamente la maggioranza, la decisione della ex è stata incredibile, bellissima e pura allo stesso tempo. Un modo silenzioso e autentico per mettere la parola fine ad una storia che sta veramente diventando noiosa e che aizza sempre di più le persone. Questa prima uscita pubblica dimostra come il rapporto tra i due sia rimasto bellissimo. Continua dopo la foto





Il filmato ha immediatamente scatenato i fan, perennemente divisi tra pro Marica Pellegrinelli e pro Eros Ramazzotti. Per molti è stato un gesto calcolato, studiato e pensato a tavolino. Per altri, fortunatamente la maggioranza, la decisione della ex è stata incredibile, bellissima e pura allo stesso tempo. Un modo silenzioso e autentico per mettere la parola fine ad una storia che sta veramente diventando noiosa e che aizza sempre di più le persone. Continua dopo la foto







Questa prima uscita pubblica dimostra come il rapporto tra i due sia rimasto bellissimo. D’altronde lo avevamo già capito quando Eros Ramazzotti la difese pubblicamente, quando sul web iniziarono a piovere accuse senza ritegno nei suoi confronti. Il cantante aveva parlato di lei come di “una mamma bravissima e una donna fantastica”, ponendo l’accento sulla questione semplicemente sull’amore che era finito. Ricordando come i due avrebbero continuato a far parte di una famiglia, composta anche dai figli.

Ti potrebbe anche interessare: “Tutta colpa dei paparazzi”. Ezio Greggio, incidente in strada: la fidanzata è in ospedale

fbq('track', 'STORIE');