“Tutta colpa dei paparazzi”. Ezio Greggio, incidente in strada: la fidanzata è in ospedale

Sono vere e proprie giornatacce per i vip della nostra televisione. Poche ore fa vi avevamo raccontato di come Massimo Boldi fosse rimasto vittima di un incidente dopo essersi addormentato mentre era alla guida sulla tangenziale di Grosseto. Per fortuna l’impatto non è stato troppo forte e l’attore non ha subito ferite. In queste ore invece è scoppiata un’altra notizia e arriva direttamente dalla Spagna, dalla capitale del divertimento Ibiza.

Protagonista è il volto storico di Striscia La Notizia, Ezio Greggio, rimasto vittima di un incidente sull’asfalto mentre si trovava insieme alla sua fidanzata Romina Pierdomenico. Per fortuna anche qui non ci sono danni particolarmente gravi anche se la donna è stata trasportata in ospedale per un trauma al collo. Allora il volto storico di Mediaset ha affidato ai social la sua ribellione, anche perché l’incedente ha una dinamica particolare. Continua a leggere dopo la foto.









“Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep. Romina ha avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok”. Così ha scritto Ezio Greggio sul suo profilo Instagram. Per poi continuare: “Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi (e per questo fatto chi se ne frega, fa parte del gioco ) che essendo italiani, dopo aver fatto le foto, potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti… Ahahaha! Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e…. «tacci vostri!» Tiè (bis)!”. E i gesti erano un bel paio di corna e un dito medio, come potete vedere qui in basso. Continua a leggere dopo la foto.





Eppure nei giorni scorsi i paparazzi, anzi un paparazzo, era stato protagonista di un curioso siparietto niente meno che con Ilary Blasi. Scovato in mezzo al mare sul suo gommone mentre puntava l’obiettivo contro il suo yacht, la conduttrice Mediaset lo ha salvato quando il suo mezzo è andato in avaria, portandolo a bordo e offrendogli anche uno spuntino gustoso, ed extra lusso, a base di sushi. Insomma ci sono paparazzi e paparazzi. Continua a leggere dopo la foto.





Sempre su Ezio Greggio vi avevamo parlato, nei giorni scorsi, di come la sua ex fiamma Nina Senicar avesse cambiato vita e fosse incinta del nuovo compagno. Chissà se sono arrivate queste voci anche ad Ibiza. Dove il conduttore, comunque, si gode la sua nuova fiamma. Anche se ora è in ospedale per colpa di un fotografo troppo pressante.

