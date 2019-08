“Ho un dolore atroce”. Erica Piamonte preoccupa tutti: l’annuncio arriva direttamente dall’ospedale

Tra i concorrenti del Grande Fratello 16, forse Erica Piamonte è quella che ha riscosso il maggiore successo, riuscendo a fare breccia nel cuore degli italiani sia per la sua bellezza che per i suoi modi. Ci è riuscita anche grazie all’amicizia nata con Taylor Mega: le due infatti sono riuscite a creare un duo incredibile, sempre in sinergia e in simbiosi, facendo divertire tutti quanti ma soprattutto stuzzicando le fantasie più strane e piccanti.

Sono infatti due bombe sexy e la commessa fiorentina si è anche apertamente dichiarata bisessuale da dentro la Casa più osservata di Italia. E così prima dell’influencer ha avuto qualche contatto intimo con il bel Gaetano Arena. Dopo l’esperienza su Canale 5 ecco che Erica Piamonte si è fatta una bella vacanza in Costiera Amalfitana proprio con Taylor Mega. Ma ora le vacanze sono saltate sul più bello: la giovane è finita in ospedale. Continua a leggere dopo la foto.









Erano giorni molto intensi e pieni quelli di Erica Piamonte, che tra serate ed eventi non ha avuto un attimo libero. Lo vedevamo soprattutto dai suoi post e dalle sue stories Instagram e già non vedevamo l’ora di vedere i suoi scatti dalla vacanza. Ieri pomeriggio infatti ci aveva informato che, tra qualche ora, sarebbe partita destinazione mare. E noi, lo ammettiamo, pregustavamo i suoi scatti in bikini e i panorami mozzafiato che avrebbe messo sui social. Però c’è stato un grave contrattempo e l’annuncio arriva direttamente dall’ospedale. Continua a leggere dopo la foto.





“Cambio di programma. Vado all’ospedale. Sono giorni che sto di m*, io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è seriamente insopportabile, un dolore atroce, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata. Adesso mangio qualcosa poi farò delle storie per spiegarvi la situazione!”. Queste le parole di Erica Piamonte direttamente da una barella dell’ospedale Careggi di Firenze. Continua a leggere dopo la foto.





Ma cos’ha Erica Piamonte? Di che cosa si tratta? I messaggi di richieste di questo tipo sono tantissimi, ma la showgirl non si espone. E cresce l’agitazione tra tutti i fan visto che non è la prima volta che la bella giovane si trova vittima di problemi di salute. Aspettiamo novità, in attesa che all’ospedale arrivi anche Taylor Mega.

“Mi ha detto che sono una tr**a!”. Clizia Incorvaia contro tutti. E accusa anche Riccardo Scamarcio