“Mi ha detto che sono una tr**a!”. Clizia Incorvaia contro tutti. E accusa anche Riccardo Scamarcio

È pronta ad esplodere di nuovo la bomba di gossip più clamorosa di tutta l’estate. Stiamo parlando ovviamente di quel triangolo amoroso che aveva tenuto col fiato sospeso mezza Italia: Clizia Incorvaia, Riccardo Scamarcio, Francesco Sarcina. La storia è perfetta per un film: lui ama lei, ma lei ama l’altro e l’altro è quasi sempre il migliore amico di lui. Sì, è andata esattamente così. Ma lo sapete benissimo e non vogliamo annoiarvi.

Dopo le accuse social lanciate all’attore, dopo le parole tristissime del cantante (“Sono distrutto, ho perso tutto, era mio amico…”) e dopo le notizie di sotterfugi, di indiscrezioni, di voci varie, ecco che la donna in ballo rompe il silenzio. E parla veramente senza freni. La modella e fashion blogger è stata infatti intervistata da Chi ed è un vero fiume in piena. Ne ha per tutti e racconta la sua verità: mettetevi il caschetto. Continua a leggere dopo la foto.









Clizia Incorvaia parte, ovviamente, da Riccardo Scamarcio: “Lui dice che mi sono inventata la storia del nostro bacio per farmi pubblicità e sfruttare la fine del mio matrimonio con Francesco Sarcina. Intanto è stato Francesco a raccontare tutto. E prima che questo accadesse io lavoravo di più. Altro che pubblicità. In seconda battuta, in realtà Scamarcio ha parlato tramite un amico. Ma io devo rispondere a Scamarcio o al suo amico? Se deve parlare, parli e io risponderò a lui, non agli amici. Il mondo è fatto di uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraquà. Che il signor Scamarcio si prenda le sue responsabilità”. Continua a leggere dopo la foto.





Cita addirittura l’autore Leonardo Sciascia la bella Clizia, che continua così commentando gli insulti che sono arrivati dai social: “È successo di tutto, mi hanno scritto di bruciare all’inferno, mi hanno mandato foto che mai avrei pensato di ricevere. Ho dovuto sporgere varie denunce alla polizia postale, siamo arrivati a un livello incredibile di violenza: ormai sembro la protagonista della Lettera scarlatta”. Ma la Incorvaia ne ha veramente per rutti, anche per Francesco Sarcina. Continua a leggere dopo la foto.





E all’ex marito, che aveva detto di essere sceso dall’auto per vomitare quando ha saputo del bacio, lei risponde così: “Veramente è uscito dalla macchina a vomitare parolacce: “Sei una t…”. Ma quel bacio non ha rappresentato proprio niente nella mia separazione: ci siamo ritratti subito, pentiti immediatamente, è stata una cosa stupida e priva di senso. Ma ero io che venivo tradita, che restavo a casa da sola, che subivo violenza psicologica. Francesco voleva farmi sentire una nullità, invece io voglio essere una donna forte. Anche per mia figlia”. La telenovela infinita continuerà, statene certi.

