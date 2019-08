Silvia Toffanin, arriva la verità sul suo rapporto con Silvio Berlusconi

La storia di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è una di quelle storie che fa sognare. Belli, ricchi e innamorati, il loro rapporto è sempre andato a gonfie vele. I due, che si conoscono da più di 20 anni, hanno un rapporto stabile, fatto di passione, stima e fiducia, come più volte ha fatto sapere la bella conduttrice di Verissimo. Ma qual è il loro segreto per una relazione così duratura? Un po’ di “pepe”. “In realtà sto bene a casa. Preferisco godermi la mia famiglia, passare del tempo con i miei figli e il mio compagno” ha raccontato la ex Letterina di recente.

Lei e il marito per questioni di lavoro sono spesso lontani e forse è proprio la lontananza il segreto per far durare una relazione. "Sentirne la mancanza e non vedere l'ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: tiene vivo il nostro amore", ha detto la bella Silvia. Ok, il rapporto con Pier Silvio va a gonfie vele. Ma come va invece il rapporto con Silvio Berlusconi?









In una recente intervista Silvia Toffanin si è lasciata andare a delle dichiarazioni sul suo rapporto con l'ex premier Silvio Berlusconi. La presentatrice ha rivelato: "Io sin dall'inizio ho sempre avuto un rapporto molto bello con lui. Posso dire che è un nonno molto dolce ed amorevole". Quindi anche con il suocero il rapporto è perfetto. Ma la vita di Silvia Toffanin non è stata sempre facile: negli anni, infatti, ha avuto a che fare con vari pregiudizi che hanno reso più difficile la sua carriera.





Ma Silvia ha sempre dato il massimo per guadagnarsi il suo posto in tv: "Io ci metto il doppio dell'impegno nel fare quello che faccio proprio per il grande senso di responsabilità che provo nei suoi confronti". Silvia è una bravissima conduttrice e infatti anche nella prossima stagione sarà alla guida di Verissimo. Ma pare che ci siano anche delle belle novità. Secondo alcune indiscrezioni, le sarebbero state avanzate tre proposte molto importanti. Pare però che per il momento la Toffanin abbia rifiutato per dedicarsi al 100% a Verissimo.







Silvia Toffanin e Piersilvio vivono in Liguria. Il loro trasferimento è avvenuto per caso, come Pier Silvio ha spiegato in una lunga intervista a Tv, Sorrisi e canzoni: “Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi. Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend’. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti. Ed è stata una scelta che rifarei mille volte. Lorenzo va a scuola qui, alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica mi dedico completamente e con gioia ai miei bambini”.

