Da quando è iniziata l’estate 2019 non si fa che parlare di Anna Tatangelo e della sua straordinaria forma fisica. La cantante di Sora pubblica di continuo scatti ‘hot’ sul suo profilo Instagram. Foto, spesso in bikini, che mettono in risalto le sue curve esplosive e il suo corpo perfetto e che, inevitabilmente, fanno girare la testa ai suoi tanti ammiratori. Finora Lady Tata ha trascorso le vacanze da sola, senza il suo Gigi D’Alessio ma in compagnia del figlio Andrea, presente ma non troppo nei suoi scatti social.

Il cantautore napoletano è infatti ancora impegnato nella registrazione del suo ultimo singolo, quindi le sue vacanze non sono ufficialmente iniziate. Ma i paparazzi di Diva e Donna l'hanno beccato in quello che probabilmente era un giorno di pausa, mentre trascorre qualche ora di relax al sole con la sua famiglia.









Se però, come detto, la sua compagna storica vanta un personale davvero invidiabile in costume (apprezzatissimo dal suo esercito di fan), lo stesso non può dirsi di Gigi D'Alessio. Negli scatti rubati apparsi sulla rivista diretta da Silvana Giacobini, infatti, l'artista, paparazzato in costume, non sembra proprio in formissima. Sarà lo stress o forse la stanchezza?





Al mare Gigi non solo appare un po' sottotono, con lo sguardo triste e pensieroso, ma anche un po' ingrassato. Soprattutto nella foto di profilo, il cantante è sì in una posa molto rilassata ma è impossibile non notare la pancetta che 'fuoriesce' dall'elastico dei boxer celesti. Insomma, D'Alessio sembra avere un aspetto un po' trascurato ma come detto potrebbe dipendere dal lavoro.







Con Anna va a gonfie vele e lo dimostra il fatto che appena si è liberato Gigi è volato subito da lei e dal figlio. Ma per ora niente matrimonio. Al momento la coppia sta bene così e, parlando di matrimonio, al forum MusicaPresse lui ha spiegato che “certe notizie a me fanno perdere giornate intere. Gigi e Anna si sposano? Non potete immaginare il mio telefonino. La gente mi chiama e chiede perché non l’ho invitata. Se ci sposiamo facciamo un comunicato. O vi diciamo quando ci sposiamo o che ci siamo già sposati”.