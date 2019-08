Ma quale Ilary Blasi, ricordate con chi stava Francesco Totti prima di “accasarsi” con la conduttrice?

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate e seguite dagli italiani. Stanno insieme da anni, hanno 3 bellissimi figli e non disdegnano l’idea di allargare ancora la famiglia. Sono belli, sono ricchi, sono innamorati, affiatati e sono anche divertenti. Insomma, da quel che sembra dal di fuori, sono la perfezione. Sembra che stiano insieme da sempre ma così non è… Prima di Ilary, ricordate chi era la donna di Francesco Totti? Il Pupone, anche detto “l’ottavo re di Roma” era fidanzato con Maria Mazza. La loro love story esplose verso la fine degli anni Novanta.

Lei fa la modella ed è davvero splendida, lui un giovane calciatore destinato a diventare leggenda. I due stanno insieme per due anni poi la loro storia finisce in modo brusco e burrascoso. Ma perché vi parliamo di lei? Perché di recente Maria Mazza è tornata a parlare della sua relazione con Totti. Ricorda quel momento della sua vita come un momento felice. E non rinnega nulla. Continua a leggere dopo la foto









“Nessuno sembra riuscire a dimenticare quei due anni e mezzo di tanto tempo fa. In particolare i romanisti – ha raccontato la Mazza – che per anni sono stati legati a questo sogno, a questa storia. Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora”. Continua a leggere dopo la foto





Mora, con profondi occhi neri e un fisico curvy, Maria Mazza è nata nel 1975 negli Stati Uniti, ma è cresciuta in Campania, a Somma Vesuviana, vicino Napoli. Ha sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo e sin da piccola ha cercato di realizzare il suo sogno studiando danza e pianoforte. Nel 1996 ha partecipato a Miss Italia, conquistando il terzo posto e la fascia di Miss Eleganza. Poi si è trasferita a Milano dove ha cominciato a lavorare come modella e attrice. Continua a leggere dopo la foto





Dopo la storia con Francesco Totti, la modella si è sposata con Ludovico Lieto. Ma il matrimonio è durato poco: nel 2013 lei si è innamorata di Amedeo Quataglia dal quale ha avuto la figlia Sveva. Da qualche anno Maria Mazza è protagonista di “Avanti un Altro“, lo show preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, dove veste i panni della sexy dottoressa. Ora che vi abbiamo rispolverato la memoria, avete capito dove avevate già visto Maria?

Totti e famiglia in vacanza a Sabaudia. Ecco la foto da 330 mila like