Maddalena Corvaglia è in love. La ex Velina di Striscia la Notizia ha davvero ritrovato l’amore dopo la fine del lungo matrimonio con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi da cui ha avuto la figlia Jamie: ora il suo cuore batte per Alessandro Viani, come mostrano le immagini esclusive pubblicate dal settimanale Oggi. La storia d’amore con l’immobiliarista va avanti da circa un anno, ma solo di recente Maddy l’ha ufficializzata.

Con un post su Instagram: “Quando in un momento triste e buio della vita si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare si può solo ringraziare il cielo – ha scritto la Corvaglia in un lungo post – È facile essere circondati d’amore quando si è forti, ma quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero”. (Continua dopo la foto)









Maddalena parla di “momento triste e buio” ma c’è chi assicura che il divorzio da Stef Burns non c’entra. Per molti c’entrerebbe invece il gelo con la collega e amica di sempre Elisabetta Canalis. Argomento spinoso: nessuna delle due ha mai spiegato cosa sia successo, ma indiscrezioni sostengono che le due si sarebbero duramente scontrate su questioni legate alla loro palestra a Los Angeles. (Continua dopo la foto)





Sul fronte sentimentale, però, le cose vanno alla grande. Maddy e Alessandro sono stati paparazzati dai fotografi di Oggi in vacanza, sotto al sole della Sardegna, e che abbracci! E poi i baci, le chiacchiere e i tuffi a tre con la piccola Jamie. Insomma, i due sembrano davvero affiatati e intimi. E poi: che fisici (entrambi)! La Corvaglia appare in forma smagliante dalle immagini che la ritraggono in bikini. (Continua dopo le foto)







Maddalena sfoggia un fisico tonico e scultoreo. E, sempre dalle foto apparse sul sito di Oggi, ecco anche un dettaglio che forse non tutti conoscono: proprio sopra gli slip, Maddy sfoggia un tatuaggio che ritrae un piccolo geco. E recentemente si è fatta realizzare anche un altro, decisamente più vistoso, tattoo: il disegno del viso di una bambina (la figlia, come confermato da lei) con una tigre sullo sfondo.

