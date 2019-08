Meghan e Harry, il vizietto costosissimo dei duchi di Sussex

Meghan Markle e il principe Harry, spese pazze. La duchessa ha appena compiuto 38 anni e fatto un grande torto a Kate Middleton, torto che ha fatto letteralmente impazzire i tabloid inglesi. La moglie di Harry, infatti, per festeggiare il suo primo compleanno da mamma, avrebbe organizzato una festa a Frogmore Cottage invitando solo gli amici intimi. E non Kate e il marito. È vero, i due sono in vacanza ai Caraibi con i figli ma pare che, comunque, a loro non sia stato esteso l’invito.

Questo per i tabloid inglesi, che tengono sempre sotto controllo i reali britannici, questo sarebbe l'ultimo grande torto, la classica goccia che fa traboccare il vaso. Il segno che le due sono ormai agli sgoccioli. Chissà se è davvero così. A ogni modo, torniamo a Meghan Markle e al marito che si danno alle spese folli. Giustamente se non lo fanno loro, chi dovrebbe farlo? L'ultima indiscrezione, però, ha fatto indignare l'opinione pubblica. Di che si tratta?









Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, la grande passione di Meghan e suo marito Harry sarebbe nientemeno che la pedicure. Pare che il duca e la duchessa di Sussex dedichino delle cure maniacali ai propri piedi. E pare che spendano delle cifre da capogiro per le loro pedicure. È successo anche prima della partenza della coppia per il viaggio in Sicilia, dove sono andati per prendere parte al Google Camp di Selinunte. Indovinate un po' cosa hanno fatto Meghan e Harry prima di partire?





La pedicure, naturalmente. Per trattare i loro piedi reali, i due hanno scelto la Spa del Coworth Park di Ascot, un albergo superlusso frequentatissimo dalla coppia e che offre anche pacchetti per la pedicure. La cosa che ha fatto indignare è la spesa per il trattamento. Prima di dirvi quanto costa, vi diciamo che, per dormire nella struttura, occorrono, a detta dei tabloid inglesi, 500 sterline. Non due spicci. E, ovviamente, anche la pedicure è molto costosa. Ben 140 sterline a testa. Che sarebbe a dire più di 150 euro a testa. Ragazzi, vi rendete conto quante sono?







Cifre da capogiro che hanno fatto infuriare i sudditi britannici che ovviamente non si possono permettere certi “vizi”. Ma loro sono i reali… Mentre il piccolo Archie si rilassava nella propria cameretta, il duca e la duchessa di Sussex hanno approfittato di un’ora di pace per coccolare i loro piedini d’oro. Ma pare che questa sia la routine dei reali. Non sarebbe infatti la prima volta che si sottopongono a simili trattamenti. “A Meghan piace avere sempre gli stessi terapisti. Se dovesse esserci un nuovo elemento, deve prima essere supervisionato da qualcuno di cui la duchessa di Sussex si fida”, ha affermato una fonte vicina alla coppia.

