Inarrivabile, come se per lei il tempo si fosse fermato. Sabrina Ferilli, 55 anni compiuti a giugno, festeggia l’estate sui social e fa un regalo graditissimo ai suoi tanti fan: una foto in bikini che lascia tutti senza fiato. Lo scatto, apparso qualche ora fa sul profilo Facebook dell’attrice, è stato letteralmente preso d’assalto. Sabrina è in barca, con occhiali scuri, orecchini a cerchio e un bikini rosso fuoco davvero da applausi che, infatti, ha fatto presto incetta di like tra i suoi oltre 219mila seguaci.

Qualche numero? In poche ore la foto estiva della Sabrina nazionale ha raggiunto oltre 13mila like, più di mille commenti e quasi 400 condivisioni. “L’estate per me è iniziata”, scrive lei nella didascalia del post e i fan la riempiono di complimenti. Tutti meritatissimi perché la Ferilli è davvero in forma strepitosa in costume. (Continua dopo la foto)









“Come hai fatto a fermare il tempo?”, le chiede un utente, dando voce a una domanda che molti, se non tutti, si saranno fatti. E poi, ancora, decine e decine di “Sei stupenda” e “Bellissima”, ma anche “Superlativa”, “Sublime”, “Una dea”, “La perfezione” e “Orgoglio d’Italia”. Insomma, la foto della Ferilli in bikini mette d’accordo proprio tutti: 55 anni solo sulla carta, non li dimostra affatto ed è sempre uno schianto. (Continua dopo la foto)





Non era successo lo stesso poche settimane fa, quando i paparazzi di Diva e Donna l’avevano beccata in Sardegna mentre il marito, l’imprenditore Flavio Cattaneo, le porgeva da vero cavaliere un asciugamano. E tra gli scatti anche uno che lasciava poco spazio all’immaginazione: quello in cui l’attrice regala un topless bollente en plein air. (Continua dopo foto e post)







Un topless che “Tgcom24” ha definito “mozzafiato” ma che ha diviso l’opinione del popolo del web sul conto della forma fisica dell’attrice amatissima. “Mozzafiato mi sembra ridicolo… Poi lei è brava e simpatica, ma è un’altra cosa”, si legge tra i commenti critici riportati dagli utenti su Facebook. E ancora: “Quante esagerazioni? Fisico mozzafiato non ne vedo, anzi direi abbastanza rilassato!”. Beh, con questa nuova foto invece i fan sono tutti di un sentimento.

