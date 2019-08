Mamma bis! Cristel Carrisi, è una femminuccia: il nome scelto per la bimba

Al Bano e Romina Power nonni bis. Fiocco rosa, stavolta: la figlia Cristel e il marito Davor Luksic sono diventati genitori per la seconda volta di una bambina. A rivelare la notizia del lieto evento sono state diverse pagine social. Una nascita che è arrivata con qualche settimana d’anticipo. Il parto difatti avrebbe dovuto aver luogo a Ferragosto, ma evidentemente la piccola aveva fretta di venire al mondo. L’annuncio ha fatto subito il giro della rete ed è presto rimbalzato da un sito di gossip a un altro nonostante non sia ancora arrivato quello ufficiale.

Cristel e Davor sono marito e moglie nel 2016. Nel 2018 sono diventati genitori per la prima volta di un bel maschietto, Kay. Una gravidanza della quale poco si è saputo e che è stata volutamente tenuta lontana dai riflettori, così come la nascita del primogenito, svelato solo qualche tempo dopo dallo stesso Al bano in diretta a The Voice of Italy. (Continua dopo la foto)









A pochi mesi dalla nascita del primogenito, la cicogna ha bussato di nuovo alla porta di Cristel e il suo Davor, che hanno fatto sapere di sognare una famiglia numerosa e che non si fermeranno al secondo figlio: “Non ci fermeremo qui, avremo tanti figli”, aveva detto la neo mamma bis, già incinta di alcuni mesi, al settimanale Gente. (Continua dopo la foto)





Anche questa seconda gravidanza è stata vissuta dalla figlia dei due dei cantanti più amati in assoluto nel più totale riserbo. Anche sui social la bella Cristel non ama molto mostrare la sua vita privata, ma qualche mese fa ha fatto un’eccezione e condiviso una bella foto di lei, tutta vestita di rosa, e il marito al tramonto. “Il cielo si è tinto di rosa in onore alla bimba che nascerà!”, ha commentato una sua follower. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Cielito lindo 🌅 vi giuro di non aver messo filtro! Un post condiviso da Cristel Carrisi Luksic (@crisberry_) in data: 8 Apr 2019 alle ore 10:09 PDT



Il nome scelto per la secondogenita? Poco comune: la bambina è stata chiamata Cassia, riportano ancora le pagine social che hanno dato la notizia del parto di Cristel. Il nome ha origine latina, deriverebbe dal latino “Cassius”, da cui la nota via antica romana, e sarebbe stato usato già in età imperiale e si sarebbe poi diffuso per il personaggio storico Gaio Cassio Longino, che insieme a Bruto assassinò Giulio Cesare nel 44 A.C.

