Meghan e Kate ai ferri corti: l’ultimo gesto della moglie di Harry è l’affronto finale

Kate Middleton è stata esclusa. Meghan Markle l’ha snobbata. Cosa? Ma come si è permessa? Sì, è successo. Domenica 4 agosto Meghan Markle ha compiuto 38 anni. La moglie del principe Harry ha deciso di festeggiare il suo compleanno con pochi amici intimi. E tra quegli amici intimi mancavano Kate e il marito William, lo riferisce il Sun. E con questa mossa si riaccende la polemica sui rapporti tesi tra i duchi di Sussex e i duchi di Cambridge.

La bella Meghan, che è da poco diventata mamma, nel giorno del 38esimo compleanno ha ricevuto tantissimi auguri anche tramite i social, inclusi quelli del marito. Il principe Harry le ha infatti dedicato un messaggio molto romantico e commovente. I due si amano, alla faccia delle malelingue che li vogliono in crisi da mesi. No, non è così. E la Duchessa, felice, ha deciso di celebrare i suoi 38 anni in grande stile. Con una bella festa nella nuova residenza di Frogmore Cottage. Secondo quanto riporta il Sun, tra gli invitati alla festa c’erano vari amici della Markle ma mancava qualcuno. Continua a leggere dopo la foto









Mancava qualcuno di molto importante: i cognati William e Kate. Come riporta il tabloid inglese, i due non sarebbero stati invitati. Probabilmente anche perché i Duchi di Cambridge sono in vacanza ai Caraibi con i figli. L’assenza della bella Kate, però, non è passata inosservata e ha riacceso il sospetto che tra le due famiglie non corra buon sangue. Altra cosa che fa sospettare che tra loro non ci siano buoni rapporti è il messaggio di auguri che William e Kate hanno fatto a Meghan. Continua a leggere dopo la foto





Sul loro account ufficiale, infatti, William e Kate hanno postato una foto e scritto un augurio definito “freddo e asettico” per la cognata Meghan. “Auguriamo oggi un buon compleanno alla Duchessa di Sussex”, si legge nel post dei Duchi di Cambridge in cui si vede una foto delle due coppie reali insieme al principe Carlo nel giorno di Natale. Insomma, un messaggio senza amore e, secondo il Sun, quell’augurio sarebbe arrivato a seguito del mancato di invito alla festa della Markle. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Wishing a very happy birthday to The Duchess of Sussex today! 🎈 Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: 4 Ago 2019 alle ore 1:01 PDT

Secondo gli utenti del web, quel messaggio “gelido” è stato una specie di vendetta. Insomma, tra le due coppie, è ancora maretta. Secondo le ultime indiscrezioni Meghan e Harry avrebbero scelto di rimandare il loro viaggio a Balmoral, residenza estiva della Regina, per paura di incappare nell’ennesima ramanzina di The Queen, sempre più infastidita dal comportamento della Markle.

E se tutti ormai sembrano contro di lei (persino i sudditi inglesi che inizialmente la adoravano), Meghan può sempre contare sull’appoggio di suo marito. Harry è più innamorato che mai dell’ex attrice di Suits e il loro legame dopo la nascita di Archie è diventato ancora più forte. Ma se tutti sono contro la Markle, c’è qualcuno che non la abbandona mai, neanche durante le difficoltà: il marito Harry è sempre più innamorato come dimostra il messaggio per il compleanno della moglie: “Buon compleanno alla mia fantastica moglie. Grazie per esserti unita a me in questa avventura!”.

