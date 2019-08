Marica Pellegrinelli, ecco la prima uscita pubblica dopo la rottura con Eros Ramazzotti. E i fan si scatenano

Riecco Marica Pellegrinelli. Dopo la burrasca della rottura con Eros Ramazzotti, le notizie di gossip, le accuse e le critiche, la modella e conduttrice fa la sua prima uscita pubblica. E lo fa nel suo stile, lasciando di stucco e con la bocca aperta tutti quanti. Perché la scelta non è casuale: è un modo per far vedere a tutti che tipa è lei e che rapporto c’era con il suo ex fidanzato. Così la bella showgirl ha fatto una scelta che non è passata inosservata.

Perché come prima uscita Marica ha scelto proprio il concerto del cantante romano. Lo possiamo vedere direttamente dalle stories Instagram sul suo profilo: ieri sera era al concerto di Taormina, in prima fila e proprio sotto al palco. A cantare a squarciagola e a riprendere, in particolare, il pezzo storico di Ramazzotti ovvero “Terra promessa”, il singolo che gli aveva aperto le porte del successo. Un bel modo insomma per zittire tutti. Continua a leggere dopo la foto.









Il filmato ha immediatamente scatenato i fan, perennemente divisi tra pro Marica Pellegrinelli e pro Eros Ramazzotti. Per molti è stato un gesto calcolato, studiato e pensato a tavolino. Per altri, fortunatamente la maggioranza, la decisione della ex è stata incredibile, bellissima e pura allo stesso tempo. Un modo silenzioso e autentico per mettere la parola fine ad una storia che sta veramente diventando noiosa e che aizza sempre di più le persone. Questa prima uscita pubblica dimostra come il rapporto tra i due sia rimasto bellissimo. Continua a leggere dopo la foto.





D’altronde lo avevamo già capito quando Eros Ramazzotti la difese pubblicamente, quando sul web iniziarono a piovere accuse senza ritegno nei suoi confronti. Il cantante aveva parlato di lei come di “una mamma bravissima e una donna fantastica”, ponendo l’accento sulla questione semplicemente sull’amore che era finito. Ricordando come i due avrebbero continuato a far parte di una famiglia, composta anche dai figli. Continua a leggere dopo la foto.





I piccoli si chiamano Raffaela Maria e Gabrio Tullio, di otto e quattro anni. Fratellastri di Aurora Ramazzotti, la figlia che Eros aveva avuto da Michelle. Ed era stata proprio la ragazza difendere la Pellegrinelli: “Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”.

Ilary Blasi cuore d’oro: scopre il paparazzo e lo soccorre in mare. Poi sullo yacht…