Ilary Blasi cuore d’oro: scopre il paparazzo e lo soccorre in mare. Poi sullo yacht…

L’estate, si sa, è la stagione del gossip, delle voci, delle indiscrezioni. È la stagione degli scatti rubati, delle foto a tradimento. I mesi infernali dei paparazzi, insomma. Che alla costante ricerca della notizia si tuffano in mare e sono disposti a tutto per uno scatto esclusivo. Che sia un politico o una cantante, una modella o una grande conduttrice. Come ad esempio Ilary Blasi, che non solo è bellissima, ma insieme a lei c’è anche Francesco Totti.

Insomma, uno scatto di questa coppia vale veramente oro, e allora ecco che i fotografi si gettano in mare. Anche con mezzi non proprio di ultima generazione: basta un gommone di piccole dimensioni per avvicinarsi allo yacht in questione. Il problema, però, è che basta un attimo e il mezzo si rompe. Ed è successo proprio questo al paparazzo che si era gettato nelle acque di Sabaudia per fotografare Ilary Blasi. Continua a leggere dopo la foto.









Infatti prima di tutto Ilary Blasi ha scoperto il fotografo, che imbracciava la sua arma con teleobiettivo diretto verso di loro. Poi però l’ha addirittura soccorso. Perché la sua imbarcazione è andata in avaria, non riusciva più a muoversi e il malcapitato si è ritrovato naufrago. Ed è qui che Ilary ha dimostrato il suo cuore d’oro perché è riuscita a soccorrerlo e a portarlo sulla sua nave. Dove si sono verificati attimi di comicità incredibili: “La verità è che noi il paparazzo ce lo portiamo direttamente da casa. Non sei nessuno se non ti porti il paparazzo personale”. Continua a leggere dopo la foto.





Il paparazzo è stato salvato, è salito sulla barca di Ilary Blasi e Francesco Totti ed è riuscito anche a farsi uno spuntino niente male: menù del giorno. Insomma poteva andare veramente peggio. La bella conduttrice di Mediaset stupisce tutti e magari potrà parlare di questa avventura nel prossimo Casa Totti, la sitcom che stanno per girare. E sulla quale ci sono delle novità: “A sorpresa, la coppia non cederà l’esclusiva del prodotto a Mediaset come s’immaginava”. Continua a leggere dopo la foto.





“Per acquistare i diritti della messa in onda c’è il colosso Amazon alla finestra, seguito dalle altre piattaforme internazionali. Così i Totti ascoltano, affascinati, le sirene estere e portano avanti le trattative”. Cosi ha rivelato Chi. E magari si farà una puntata con il paparazzo.

