“Belli come la mamma!”. Avete mai visto i figli di Julia Roberts? La foto è dolcissima

Una bellezza veramente senza tempo, un fascino unico che resiste al tempo e agli anni, una professionista bravissima. Stiamo parlando di Julia Roberts, attrice americana protagonista di pellicole rimaste nella storia del cinema: da Ocean’s Twelve a Il matrimonio del mio migliore amico, da Notting Hill, passando per Pretty Woman, Forte come la verità, Il rapporto Pelican. Una carriera incredibile che le ha portato tantissimi riconoscimenti.

E soprattutto un grande amore da parte di tutti gli appassionati di cinema, che continuano a seguirla con grande affiatamento, anche in Italia. Il suo, infatti, è uno dei sorrisi più belli e più famosi del piccolo e del grande schermo, la sua bellezza è qualcosa di unico. Ma deve essere una questione di Dna, perché guardando la foto di famiglia, con i figli di Julia Roberts, scopriamo che i ragazzi sono veramente tutto la mamma. Giudicate voi. Continua a leggere dopo la foto.









Facciamo innanzitutto un rapido resoconto della vita privata di Julia Roberts. Il primo matrimonio è quello del 1993, con il cantante Lyle Lovett, ma dureranno insieme pochi mesi. Dopodiché ha una relazione con l’attore Benjamin Bratt per poi sposare “l’uomo della vita” come lei stessa l’ha definito: il cameraman Daniel Moder. La coppia ha avuto tre figli, Hazel Patricia e Phinnaeus Walter che sono due gemelli dizigoti, nati nel novembre 2004, e infine il piccolo Henry, nel giugno 2007. Guardate le foto di come sono cresciuti. Continua a leggere dopo la foto.





Belli come la mamma, insomma, ma soprattutto educati alla perfezione dai loro genitori. “Non sanno cosa io faccia per vivere. Sono solo dei bambini e per loro sono semplicemente la loro mamma, non sanno che sono famosa”, aveva raccontato in una passata intervista al tabloid inglese The Express Julia Roberts. Che riesce a tenerli lontani anche dal mondo del social. Contro il quale si è scagliata più volte e che ha deciso di non avere. Continua a leggere dopo la foto.





“Le cose negli ultimi anni sono cambiate molto: quando io ho iniziato a fare l’attrice, non c’era nulla di tutto questo, c’era a malapena Internet e le persone non potevano farsi foto con i telefoni e poi pubblicarle”. Così diceva Julia Roberts sui social. E chissà se hanno litigato in casa con i figli, che magari inizieranno a voler aprire il loro profilo Instagram o Facebook. Cose di tutte le famiglie, anche quelle delle stelle di Hollywood.

