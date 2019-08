Come gli uomini di un tempo, come un vero signore. Pietro Tartaglione ha infatti in serbo un regalo extra lusso per la sua Rosa Perrotta. Cosa si festeggia? L’arrivo del figlio Domenico, come vi avevamo raccontato nei nostri passati aggiornamenti. Ecco allora che il lieto evento è stato celebrato dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne con un anello prezioso, dove le gemme scrivono la data di nascita del piccolo: 25-07-2019.

Il gradito, anzi, graditissimo regalo è finito dritto dritto sui profili social ma il post ha letteralmente scatenato i fan. Sono centinaia i commenti sotto la foto, con la classica divisione tra chi sa solo criticare e chi invece applaude il bel gesto, tra chi insulta e chi invece si unisce agli auguri. Prima di farlo anche voi guardate con i vostri occhi l’anello in questione e, soprattutto, se non la conoscete rinfrescatevi la memoria con la loro storia d’amore. Continua a leggere dopo la foto.









“Avremmo dovuto sposarci a giugno”, aveva raccontato Rosa Perrotta. “ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell’inverno”. Una love story che è andata avanti a colpi social, anche per quanto riguarda i primi giorni di vita del piccolo, con la questione allattamento: “Sto allattando – ha racconta ai follower – Ho scelto di allattare nonostante quello che si dice, e in parte è vero, sul seno che fa male, si rovina e così via. Se il seno si rovina, sti ca**i”. E anche qui sono partite le polemiche. Continua a leggere dopo la foto.





“Si tratta di un’esperienza secondo me bellissima. Consiglio a tutte quelle che possono, ovviamente se ci sono le condizioni, di farlo”. Queste le parole di Rosa, che continua: “Tra l’altro Dodo mangia tantissimo, veramente mi svena, ma è una sorta di proseguo dopo il parto. Voi in pancia lo nutrivate e poi dopo quando lo avete tra le braccia si attacca al vostro seno e sentite che ancora voi siete le uniche che potete farlo. Si crea un legame ancora più forte. L’allattamento è un’esperienza pazzesca”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Regalino per mamma 💍 25/07/19 nasceva o sole mio @nardelli_gioielli Un post condiviso da Pietro Tartaglione (@pietro_tartaglione) in data: 3 Ago 2019 alle ore 1:49 PDT

Ma sui social, come vi avevamo detto, è sempre polemica. Anche per quanto riguarda il regalo di Pietro Tartaglione. “Che cafonata”, “Ma dovete mettere pubblicità anche in simili momenti?”, “Avete sponsorizzato pure vostro figlio!”, “Ma avete fatto un figlio o volete soltanto più visibilità?”. Insomma, come ti muovi, sbagli.

