Nina Senicar? Ha cambiato vita. Ed è incinta per la prima volta: chi è il compagno

Ve la ricordate Nina Senicar, la bella modella serba che ha frequentato la nostra televisione incantando per la sua bellezza? Ebbene, ha cambiato vita e oggi aspetta un bambino. A rivelarlo è il settimanale specializzato in gossip “Spy”, che è andato sulle tracce della showgirl per scoprire che fine abbia fatto e riportando dei particolari molto interessanti sulla sua vita. Oggi è infatti lontanissima da noi ed è molto di versa.

Classe 1985, è laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo all’Università Bocconi di Milano. Ha lavorato come modella per Tiscali e per Intimo Roberta, tra gli altri, posando anche per il Calendario Max e lavorando tanto in televisione. La ricorderete infatti su Italia Uno con Teo Mammucari per Distraction oppure con Ezio Greggio per Veline su Canale 5. Ed è proprio con lo storico conduttore Mediaset che Nina aveva avuto un flirt. Continua a leggere dopo la foto.









Oggi però Nina Senicar ha cambiato vita: il futuro papà del piccolo è un attore americano, si chiama Jay Ellis, con cui vive a Los Angeles dopo aver lasciato il nostro paese. E qui in America la modella serba ha deciso di reinvestire sulla sua formazione e seguire un corso di recitazione avviando una carriera di attrice. Negli ultimi tre anni ha infatti lavorato per grandi registi come Craig Goodwill e Joe Lynch entrando in ben cinque pellicole. Il suo film d’esordio era stato Napoletans, nel 2011, per la regia di Luigi Russo. Ma adesso per lei c’è il cinema a stelle e strisce. Continua a leggere dopo la foto.





Nina Senicar con Jay Ellis è fidanzata dal 2015, o perlomeno risale a quest’anno la loro prima apparizione pubblica e adesso è pronta per il grande passo del figlio. Sono passati insomma i tempi dell’Isola dei Famosi, quando c’era alla conduzione Simone Ventura e a trionfare Daniele Battaglia. Tra le altre apparizioni in Italia citiamo Camera Cafè, Stile Libero Max, Velone. Tutti programmi in cui è brillata la sua bellezza unica e la sua sensualità. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, noi lo confessiamo: Nina Senicar la avevamo proprio rimossa dalla mente. Riguardando le foto, però, ci si è accesa subito la lampadina. E forse anche un po’ di rimpianto per non averla più sui nostri teleschermi.

