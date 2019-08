Le voci di crisi circolano da giorni e a quanto pare Eleonora Rocchini e Oscar Branzani non l’hanno ancora superata. Sono due dei personaggi più amati dai telespettatori di Uomini e Donne e proprio in quello studio è sbocciato anni fa l’amore. Tronista lui, corteggiatrice lei, dopo la scelta si sono fidanzati e sono andati a convivere. Ma qualche giorno fa lo sfogo social di lei ha allarmato i fan (e fatto partire il rumor).

Eleonora ha confessato alle sue fan che questo, per i due fidanzati è un momento particolarmente delicato e doloroso, pur senza entrare nei dettagli. Finora, infatti, nessuno dei due ex protagonisti di Uomini e Donne si è sbilanciato sulle motivazioni di questa frattura. E insieme hanno chiesto ai propri sostenitori di rispettare la loro privacy. Ma ecco che a rompere il silenzio arriva il settimanale Spy. (Continua dopo la foto)









Nell’ultimo numero in edicola, il magazine lancia un’indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta. Una vera e propria bomba di gossip. Secondo il settimanale, infatti, ci sarebbe un ‘terzo incomodo’. A causare la crisi tra Eleonora e Oscar ci sarebbe un altro ex volto del dating show di Maria De Filippi: Luca Daffrè, che abbiamo visto recentemente in tv nei panni di corteggiatore di Angela Nasti. (Continua dopo la foto)





Spy rivela che la causa della crisi è da attribuire alla Rocchini e al fatto che la ragazza abbia scambiato qualche messaggio di troppo proprio con Luca: “Si dicevano pronti per il sì e invece è scoppiata la crisi tra Oscar Branzani e la corteggiatrice Eleonora Rocchini. Il motivo? Pare che lei abbia scambiato qualche messaggio di troppo (e non solo) con Luca Daffrè” si legge. (Continua dopo le foto)







Non solo. Il settimanale tira in ballo anche Oscar: durante il fidanzamento con Eleonora, l’influencer napoletano avrebbe interagito con una certa Sabrina, che ora si dice pronta a raccontare tutta la verità: “Ma anche Oscar nasconde i suoi segreti: prima di scoprire l’affaire tra Eleonora e Luca, avrebbe interagito con una tale Sabrina, ora pronta a rivelare tutto. Ah, l’amore ai tempi dei social!”, scrive ancora Spy.

