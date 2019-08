“Scaricato”. È finita: a sorpresa, l’ex tronista di UeD confessa tutto

Ultimo capovolgimento di fronte nell’infinita novella di gossip tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Un amore scoppiato in fretta, deflagrato con tutta la passione del caso tra abbracci, baci e commenti dolcissimi sui social. Ma finito in fretta anche se negli ultimi giorni sembra tutto rientrato. I due infatti avevano ricominciato a mandarsi messaggi teneri e dediche romantiche sul loro campo, ovvero Instagram, ma sempre su questa piattaforma arriva la conferma.

È proprio l’ex tronista Uomini e Donne a parlare di rottura definitiva. Peracchi infatti ha aperto alle domande dei suoi followers e fan sulle Stories di Instagram, rispondendo proprio a tutto: anche alle cause della fine della relazione, con tanto di colpevoli e tempistiche. Insomma, i social si sostituiscono anche ai giornali di gossip con gli appassionati che possono rivolgere direttamente ai loro beniamini le domande di cui hanno bisogno. Continua a leggere dopo la foto.









E così a chi chiede ma è vero che vi siete lasciati, Lucas Peracchi dice di sì, confermando che è “Da un mese”. Mentre un altro fan gli domanda: “Con Mercedesz?”, e lui: “Sì, mi ha lasciato lei”. Risposte secche, dirette, concise. Forse tristi, non si sa. Che arrivano proprio nei giorni in cui la coppia aveva ricominciato a seguirsi. Eppure era stata proprio la figlia della Henger a confessare come la storia non stesse andando bene: “Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato”. Continua a leggere dopo la foto.





Il racconto dei Mercedesz Henger continua così “Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo farci dividere da una città. Così ho ceduto io e sono andata a vivere da lui, a Castell’Arquato. Ma per amore si fa questo e altro”. Insomma la colpa è tutta di questa dannata convivenza? Sembrerebbe proprio di sì stando a quanto si legge sul settimanale Eva. Ma in questi casi non si può mai dire l’ultima parola e magari tra qualche giorno scopriremo qualche dettaglio in più. Continua a leggere dopo la foto.





Sui social, intanto, Lucas Peracchi ha continuato a scrivere: “Tutti siamo cattivi in una storia raccontata male” ha scritto in una storia, per scrivere: “Attenzione ragazzi. Sono tutti così. Il 95% ti dicono ti voglio bene, passano 5 minuti e ti mandano affanc….lo e spariscono”. La percezione è che presto verranno fuori nuovi altarini.

