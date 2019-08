“Divina!”. Melissa Satta bollente sui social: mai vista l’ex velina così

Dopo un periodo turbolento, Melissa Satta sembra aver finalmente ritrovato il sereno. L’ex velina, che ha turbato i sogni di milioni di italiani, è tornata infatti a mostrarsi sui social con il piglio e il sorriso che non si vedeva da tempo.Sexy e sensualissima per un party in maschera, la bella velina delle stagioni 2005/2008 si mostra in tutta la sua bellezza su Instagram ed è un fiorire di like, cuori e commenti tutti al maschile. Ma c’è una reazione in particolare, molto più importante delle altre, ed è quella di suo marito Kevin-Prince Boateng. Cuoricini a gogo del trequartista da poco acquistato dalla Fiorentina che sanciscono una pace che è ormai ufficiale, per la gioia di tutti i fan della coppia.

A qualche mese dalla separazione ufficiale, Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono ufficialmente di nuovo vicini. Dopo aver pubblicato una serie di stories che li mostrano abbracciati nel corso di una serata nei primi giorni di luglio, comprensibilmente i giornali hanno cominciato a parlare di un ritorno di fiamma. Bocche cucite ufficialmente da parte di entrambi, ma ormai il cuore non mente più. Continua dopo la foto









È un momento particolarmente felice per Kevin-Prince Boateng. Il trequartista 32enne torna in Italia dopo la parentesi felice al Barcellona, via Sassuolo, per giocare la prossima stagione nella nuova gestione della Fiorentina, di proprietà dell’italo-americano Rocco Commisso. È lui il rinforzo principale della campagna acquisti della stagione 2019/2020 e su di lui ci sarà la responsabilità di provare a portare la Viola di nuovo in Europa, dopo anni a bocca asciutta. Continua dopo la foto





Con la pace nella vita sentimentale, siamo certi che riuscirà a giocare al meglio.Melissa Satta nasce il 7 febbraio del 1986 a Boston, negli Usa, da genitori italiani (in quel momento negli Stati Uniti per motivi di lavoro). Il padre, Enzo, già collaboratore dell’Aga Khan, è un architetto e un personaggio importante della politica della Sardegna (dal 1986 al 2003 è stato responsabile della programmazione urbanistica dell’area della Costa Smeralda). Continua dopo la foto







La grande fama arriva, però, quando giunge a “Striscia la notizia”, diventando la velina della stagione 2005/2006 insieme con la brasiliana Thais Souza Wiggers (un ruolo che manterrà fino alla primavera del 2008). Il mondo del piccolo schermo comincia ad accorgersi di lei: nell’estate del 2006, per esempio, recita ne “Il giudice Mastrangelo”, fiction di Mediaset con Diego Abatantuono diretta da Enrico Oldoini; davanti alla cinepresa, poi, si conferma – anche se in un ruolo minore – nel film “Bastardi”, con Gerard Depardieu, Giancarlo Giannini e Barbara Bouchet.

