“Sta con l’ex di quell’altra”. Asia Argento: più che un gossip, è una bomba estiva

Il mondo dello spettacolo e soprattutto quello del gossip torna a parlare di Asia Argento. L’attrice, regista, cantante e volto della nostra televisione finisce nuovamente su tutti i siti di informazione. Stavolta non è per le accuse al produttore cinematografico Harvey Weinstein ma per una nuova, strana e impensabile fiamma sentimentale. Certo, dalla figlia di Dario Argento ci si aspetta sempre di tutti ma il nome del nuovo compagno lascia con la bocca aperta.

A stupire è la diversità, per lo meno apparente che tiene legati i due. Ricorderete infatti la relazione durata per sei anni, precisamente dal 2000 al 2006, con il cantante dei Bluvertigo Morgan, da cui ebbe anche una bimba, Anna Lou. Due personalità eclettiche, stravaganti, molto simili. Poi la storia è finita male, con tanto di sfratti e roba varia. E dopo il matrimonio con il regista di Michele Civetta e la relazione con lo chef Anthony Bourdain, ecco la nuova storia.









Reggetevi forte: il nuovo compagno, o presunto tale, di Asia Argento è Yari Carrisi, figlio del famosissimo Al Bano e di Romina Power. Come lo sappiamo? È stato lui stesso a pubblicare una foto su Instagram (di cui più sotto vi linkiamo il post) che rappresenta proprio l'attrice. Ma oltre ad essere figlio famoso, cosa fa quest'uomo nella vita? Classe 1973, scrive testi per il papà e ha collaborato anche con Jovanotti. Lo avrete visto sicuramente impegnato nella versione vip di Pechino Express e ricorderete la sua storia con Naike Revelli, figlia di Ornella Muti.





A stupirci di questo legame è la grande diversità tra Asia Argento e Yari Carrisi. Lui è infatti estremamente riservato timido, che ama stare lontano dai riflettori e soprattutto dal gossip e dedicarsi sempre alla musica. Lei invece nell'occhio del ciclone ci sa stare benissimo, figlia del re dell'horror, ha accusato chiunque e ha avuto addirittura un flirt con Fabrizio Corona. Insomma stiamo veramente agli antipodi, cosa avranno trovato uno nell'altra?





Visualizza questo post su Instagram Silver Asia #asiaargento Un post condiviso da Yari Power (@yaripower) in data: 1 Ago 2019 alle ore 2:52 PDT

Ma in amore, si sa, gli opposti si attraggono. E forse Asia ha trovato la pace dopo un anno veramente difficile: continua infatti ad essere molto attaccata sui social, come si può leggere sotto i commenti della foto pubblicata da Yari Carrisi. L’amore riuscirà a pacificare tutto quanto? Non lo sappiamo, ma in fondo speriamo di sì.

