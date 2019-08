Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo ‘uniti’ (per la figlia)

Quando ha iniziato a circolare la voce della rottura tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, i fan sono rimasti malissimo. Con Marica, Eros era riuscito a ritrovare il sorriso e la notizia della fine del loro matrimonio non ha lasciato indifferenti. La coppia era sposata da 10 anni e sembrava essere perfetta. Ma, si sa, ogni medaglia ha sempre un’altra faccia. Sembra infatti che le cose tra loro non andassero bene da tempo. Il gossip ha parlato di un’estrema gelosia del cantante che avrebbe allontanato la modella. Anche gli impegni professionali di entrambi, che li tenevano spesso distanti, non hanno aiutato.

Ma forse Marica aveva già perso la testa per l’imprenditore Charlie Vezza, quello con il quale farebbe coppia attualmente. Il gossip si era scatenato pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della separazione ma ora il settimanale Oggi ha aggiunto ulteriori dettagli. Pare che ormai la relazione vada a gonfie vele (anche se sia ancora tenuta segreta) ma che ci sia qualcuno che stia mettendo i bastoni tra le ruote. La madre di lui, a quanto pare, sarebbe contraria alla loro relazione e starebbe facendo di tutto per impedire la loro unione. Continua a leggere dopo la foto









Dopo gli haters, dunque, che l’hanno insultata in tutti i modi dopo l’annuncio della separazione, la Pellegrinelli, a quanto pare, deve fare i conti anche con la suocera. Quando fu presa di mira dai leoni da tastiera, la Pellegrinelli fu difesa da Aurora Ramazzotti, la figlia che Eros ha avuto da Michelle Hunziker: “Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite – ha raccontato a Oggi -. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”.

Tornando a Eros e Marica: il 2 agosto è stato il compleanno di Raffaela Maria, la primogenita della coppia ha compiuto 8 anni e i suoi genitori hanno “festeggiato” il grande giorno in modo simile. Continua a leggere dopo la foto







Eros ha pubblicato su Instagram la foto dei loro piedi a confronto, accompagnata dalla didascalia: “Auguri cucciola Raffa. Tanto amore”. Marica, invece, ha scelto le mani. “Infinite noi”, ha scritto a didascalia dello scatto delle loro mani che si intrecciano. Stesso gesto insomma. Una specie di unione, se così si può dire. Sarà stato un caso che abbiamo scelto parti del corpo agli antipodi? Forse sì. Forse no. A ogni modo, per quanto l’amore sia ormai chiuso tra loro, i due, per il bene dei figli, cercheranno di proteggerli e tenerli fuori dalle questioni “da grandi”. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Auguri cucciola Raffa 💜🎱🎂 Tanto amore 💕 Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 2 Ago 2019 alle ore 2:14 PDT

Visualizza questo post su Instagram Infinite noi 8️⃣.♥️.👧🏻.♌️ Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli) in data: 2 Ago 2019 alle ore 1:17 PDT



È passato quasi un mese dalla notizia della separazione tra Eros e la moglie e il gossip è molto interessato agli sviluppi della questione. Ma se Marica Pellegrinelli sembra aver già trovato il sostituto, Eros no. D’altronde è troppo impegnato a livello lavorativo. Attualmente sta girando il mondo con il suo “Vita ce n’è World Tour. Marica e Eros hanno anche un figlio, Gabrio Tullio che ha 4 anni. I figli, attualmente, vivono con la madre ma pare che il cantante si sia trasferito in una casa molto vicina alla casa della ex moglie.

