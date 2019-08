“Come con un fantasma”. Luisa Corna torna a parlare del flirt con Umberto Bossi: “Ora cambio pagina”

Luisa Corna è stato uno dei volti più amati dell’Italia anni Novanta e anche dei primi Duemila. Cantante, showgirl e attrice, ma anche modella e conduttrice televisiva, ha partecipato nel 2002 al Festival di Sanremo con Fausto Leali, ha condotto le Notti Mondiali, Sognando Las Vegas e Domenica In, ha lavorato con grandi registi come Giorgio Panariello e ha interpretato piccole parti in diverse serie tv, come in quella “Ho sposato uno sbirro”.

Una carriera lunga e felice, che l'hanno resa un vero e proprio sogno erotico per tanti italiani, facendola diventare una vera sex symbol. Negli ultimi giorni la Corna è tornata in televisione come ospite di Pierluigi Diaco nel suo programma di Rai Uno ed è tornata a parlare della sua vita privata, del presente e del passato. Perché se oggi si dice felice e pronta a ricominciare un nuovo capitolo, nessuno scorda quel suo flirt con Umberto Bossi.









Avete letto bene, Luisa Corna e Umberto Bossi, il leader della Lega, il "padre" politico di Matteo Salvini avevano avuto una relazione. È successo all'inizio degli anni Duemila e ancora sono solo voci visto che la showgirl non conferma ma ne parla in questi termini: "Quel periodo mi ha ferito molto perché era come combattere contro un fantasma" e in un'intervista datata 2001 diceva: "Guardi, questa storia mi ha rovinato l'esistenza. Per la prima volta in questi termini, voglio chiarire una volta per tutte. Poi basta". Ma quella di oggi sembra una piccola apertura.





Ma il presente parla di tutt'altro e risponde al nome di Stefano Giovino, l'ufficiale dell'Arma che ha quindici anni in meno di lei e che ora è pronta a sposare: "Ma non parlatemi di toy boy. Lui ha già dei figli, che adoro, un'ex moglie, ha tante responsabilità". Insomma la vita di Luisa Corna sta per ripartire, dimenticando i vari fantasmi che aveva nell'armadio e anche quelli con cui aveva combattuto quasi venti anni fa.





Ma nella sua vita non c’è stato solo questo flirt con Umberto Bossi, Luisa Corna infatti è stata fidanzata per oltre dieci anni con l’ex calciatore dell’Inter Aldo Serena lasciato il quale ha frequentato per un anno il cantante e collega Alex Britti. Dopo l’attore Valerio Foglia Manzillo è ora tempo di una nuova avventura sentimentale.

