“Maurizio non è stato mica il primo…”. Maria De Filippi si racconta sotto le lenzuola

Possiamo dire che su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo abbiamo già scritto e detto tutto. O no? La conduttrice pavese è molto amata e seguita da un numero impressionate di telespettatori. Se tuttavia qualcuno si è mai chiesto chi era prima di sposarsi col giornalista, ecco che oggi arrivano delle interessanti dichiarazioni inedite in merito alle sue precedenti relazioni. Chi sono dunque stati gli ex fidanzati di Maria De Filippi? Nata a Milano nel 1961, Queen Mary si è trasferita nel Pavese insieme alla sua famiglia, frequentando e diplomandosi al liceo classico “Ugo Foscolo” della città lombarda alle porte del capoluogo.

Nel corso di un'intervista concessa di recente al "Corriere della Sera", Maria De Filippi ha dunque ripercorso i suoi primi anni di studio, ammettendo di impegnarsi solo nelle materie che le piacevano. La donna decise poi di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza sempre a Pavia, con l'obiettivo di diventare un magistrato. Forse non tutti sanno che Maria De Filippi ha un fratello, con il quale ebbe in passato qualche diatriba proprio a causa del suo primo fidanzato, suo amico.









Nell'intervista la donna ha dunque confessato che il fratello, di 7 anni più grande di lei, mirava a schiavizzarla e faceva la spia. "Una volta ho avuto una storiella con un suo amico. Quando l'ha scoperta mi ha uccisa di insulti. Appena se ne è andato di casa, però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo assieme". A 18 anni poi Maria ebbe un'altra relazione durata tre anni, nella quale ha ammesso di non essersi comportata benissimo.





"Oggi lo sento via sms. Siamo stati insieme 3 anni quando io ne avevo 18 e l'ho trattato male. Mi era rimasto il rimorso, ma sono felice di averlo risentito". Durante l'università, infine, la De Filippi abbe un altro fidanzato con cui rimase insieme per sette anni. Dopo di lui arrivò l'incontro galeotto con Costanzo, in riferimento al quale Maria ha sempre detto di non aver avuto un colpo di fulmine.







Quello che la colpì fu la grande intelligenza del giornalista romano, che poi sposò nel 1995. Insomma, una storia di gossip incredibile. E forse è arrivato il momento di parlare anche del suo passato… nello specifico.

