Kate Middleton versione sexy: il bikini è mozzafiato. Così non si era mai vista

Scordate i vestiti istituzionali, gli abiti eleganti, i tailleur nobiliari. Stavolta Kate Middleton si mostra come non l’avevamo mai vista. Come tutte le stelle, quasi fosse una star dello spettacolo o l’ultima attrice di Los Angeles, la moglie del Principe William è stata spaparazzata direttamente dal suo soggiorno al mare, dove sta ricaricando le batterie e dove contava di riposarsi e rilassarsi in tutta tranquillità con la sua famiglia.

E invece i fotografi di gossip lavorano duramente anche ad agosto e soprattutto anche ai Caraibi. È qui si trova infatti questo pezzo di palazzo reale, in una villa lussuosissima che ha creato molto scandalo e di cui più tardi vi daremo qualche dettaglio. Kate è stata beccata in un bikini veramente mozzafiato che metteva in luce tutto il suo fascino e tutta la sua bellezza. Che era una donna super infatti ne eravamo certi ma vederla così è veramente uno spettacolo. Continua a leggere dopo la foto.









Non scordiamoci però di chi stiamo parlando, usiamo infatti i toni elitari e chiamiamola col suo nome: Catherine Elizabeth Middleton coniugata Mountbatten-Windsor. Classe 1982, nativa di Reading, si è fidanzata ufficialmente con il Principe William nel 2010 per poi sposarsi nella splendida abbazia londinese di Westminster il 29 aprile 2011. È da lì che abbiamo imparato a conoscerla e ad amarla, insieme ai figli, George, Charlotte e Louis. Oltre che bellissima e affascinante Kate è stata anche definita come una delle cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time. Continua a leggere dopo la foto.





Vi dicevamo che Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno scelto come destinazione delle loro vacanze una piccola isola abitata da appena 500 abitanti. Mare cristallino, spiagge assurde, silenzio e solitudine in questo atollo privato di nome Mustique, nei Caraibi. Insieme a loro anche i genitori della moglie: Carole e Mike Middleton. A creare scalpore, oltre al bikini di Kate, è l’extra lusso della vacanza e il divieto di no fly zone che vice sull’intera zona. Continua a leggere dopo la foto.





Ma in fondo, qual è la novità? Stiamo parlando della famiglia reale inglese e allora il lusso non può essere uno scandalo. Come non può esserlo il fisico perfetto di Kate Middleton: pancia piatta, gambe assurde, sorriso sempre smagliante. Insomma, immagine inedite ma soprattutto uniche

