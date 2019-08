Chiara Ferragni “gonfia”. La foto con Leone è tenerissima ma i fan notano quel particolare

Chiara Ferragni è incinta per la seconda volta? È da un po’ che si parla di una possibile nuova gravidanza per la moglie di Fedez. Ma stavolta i fan sembrano più convinti che mai che il momento per regalare una sorellina o un fratellino a Leone sia arrivato. Ad accendere i sospetti è stata una foto pubblicata da Chiara su Instagram. L’influencer, il marito e il figlio si godono l’estate a Ibiza (dove sono arrivati con un jet privato) e, a seguito della pubblicazione di una foto in particolare, è scoppiato il caos.

In senso buono. I follower di Chiara sono attentissimi e non è sfuggito loro un dettaglio molto importante. Chiara indossa un completino a pois composto da un bikini e da un gonnellino svolazzante. Che mette in evidenza un certo gonfiore a livello addominale. Nella foto in cui è seduta con Leone in braccio, spunta un piccolo rigonfiamento (che solitamente Chiara non ha) e che ha fatto pensare che sia in dolce attesa. Continua a leggere dopo la foto









I diretti interessati non hanno mai replicato alle voci di una presunta gravidanza. Finora. E adesso che succederà? Può darsi che sia solo un’impressione, per carità. Può darsi che Chiara sia semplicemente gonfia o leggermente ingrassata (sarà umana pure lei, no?), può darsi che, quella posizione, abbia messo in evidenza una micro pancia. Insomma, non resta che aspettare e vedere come reagirà la Ferragni. “Io vedo un piccolo piccolo pancino sospetto. Fratellino/sorellina per Lello?” scrive intanto qualcuno. Continua a leggere dopo la foto





E un altro chiede: “Are you pregnant?” (sei incinta?). Un altro ancora pare esserne certo: “Sempre più incinta”. Ma Chiara non reagisce. Preferisce lasciare tutti nel dubbio. Si dedica invece al relax, al mare, alle passeggiate ma soprattutto al marito Fedez e al figlio che sta crescendo sempre più bello e, neanche a dirlo, fashion. Arriverà la sorellina? E chi lo sa. In passato la blogger aveva lasciato intuire che non le dispiacerebbe diventare mamma per la seconda volta. Continua a leggere dopo la foto





A giudicare dalla grande tenerezza del marito Fedez verso il figlio, anche lui sembra avere lo stesso desiderio della moglie. Comunque la vacanza di Chiara a Ibiza non è stata tutta rose e fiori: l’influencer si è beccata lo stesso virus intestinale del marito. Così è stata costretta a rimanere a letto. Per fortuna ha potuto contare sulle cure del maritino e sull’affetto del piccolo Leone. Intanto noi restiamo in attesa di dolci notizie…

