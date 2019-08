Si torna a parlare di Marica Pellegrinelli. Poco dopo la rottura con Eros Ramazzotti, dopo dieci anni d’amore e due figli insieme, è esploso il gossip di un presunto flirt della modella bergamasca con Charley Vezza, l’imprenditore proprietario dello storico e noto marchio piemontese di design “Gufram”. A rivelarlo era stato Alberto Dandolo per ‘Dagospia’, che raccontava anche come sarebbe stata Marica a dire basta ad Eros.

Il rumor ha fatto subito il giro di siti, giornali e social, al punto che lo stesso Ramazzotti si è visto costretto a intervenire per difendere la Pellegrinelli, la madre dei suoi figli presto travolta da un’ondata di odio e insulti. La voce del nuovo amore di Marica sembrava poi essersi esaurita, anche perché non è mai arrivata alcuna conferma, né dai diretti interessati né tantomeno dai paparazzi. Ma ecco che ora Alberto Dandolo torna sul pezzo con un nuovo retroscena. (Continua dopo la foto)









Sempre lui, ma sul settimanale Oggi, aggiunge nuovi dettagli sulla presunta storia sentimentale tra Marica e Charley, che starebbero ancora insieme. Ma c’è anche dell’altro. Nella rubrica ‘Ah saperlo!’ del magazine, curata da Dandolo appunto, si legge che la storia d’amore tra la Pellegrinelli e Vezza prosegue a gonfie vele al punto che sarebbe imminente l’ufficializzazione. (Continua dopo la foto)





C’è un ‘ma’: la madre di Charley, che Dandolo descrive come “potente regina dei salotti”, starebbe ostacolando questa relazione. “Si mormora che la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza proceda, seppur in segreto, a gonfie vele – scrive il giornalista – I due avrebbero appena trascorso qualche giorno in una casa di un comune amico alle porte di Firenze”. (Continua dopo le foto)







E continua: “Presto, pare, ufficializzeranno il loro legame mostrandosi assieme a Forte dei Marmi dove il rampollo possiede una lussuosissima villa. Ad ostacolare però la neonata relazione ci sarebbe la madre del ragazzo, la potente regina dei salotti Sandra Vezza”. La reazione dei diretti interessati a questo nuovo gossip? Ancora silenzio.

