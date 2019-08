Maria De Filippi, il viso è gonfio e “strano”. La conduttrice irriconoscibile

Maria De Filippi, la foto sul web lascia i fan a bocca aperta. La regina della televisione italiana si gode gli ultimi giorni di relax prima di tornare al lavoro. Ma Maria, anche durante le vacanze, non abbandona i suoi impegni lavorativi. Qualche giorno fa, infatti, la conduttrice pavese è tornata a Roma per fare la prima registrazione di Tu si que vales senza Belen Rodriguez, assente per un malore. Tutti, dopo aver saputo che Belen aveva avuto un malore, hanno pensato che si trattasse di un malore dovuto alla gravidanza.

Ma il settimanale Chi ha ufficialmente smentito in esclusiva questo gossip. Sarebbe stata la diretta interessata a spiegare, al rientro in studio, che si era trattato solo di un malessere e che il suo malore non aveva nulla a che fare con la gravidanza. Quindi mettiamoci una pietra sopra e non pensiamoci più: saranno Belen e Stefano, quando veramente avranno un bebè in arrivo, a farlo sapere a tutti. Intanto torniamo a Maria De Filippi. Continua a leggere dopo la foto









A proposito della regina Maria, il giornalista di Dagospia Alberto Dandolo le ha fatto un piccolo torto pubblicando sul web una foto di Maria De Filippi in cui la conduttrice appare irriconoscibile. Dandolo ha immortalato Maria De Filippi nei corridoi degli studi Elios di Roma. Lo scatto, circolato in rete, ha spiazzato i fan della conduttrice di Uomini e donne. Maria è irriconoscibile. Nello specifico ha il viso gonfio e non sembra assolutamente lei. Continua a leggere dopo la foto





Ci ha dato dentro – un po’ troppo – col botulino? Dopo che l’immagine ha iniziato a circolare in rete, tantissimi utenti si sono scatenati chiedendo: “Ma che faccia ha Maria De Filippi tutta gonfia”; “Oddio ma che l’è successo alla faccia???”; “È tutta gonfia !! Fresca fresca di ritocchino!”. Insomma, si sa, il pubblico non perdona niente. Questa, comunque, non è la prima volta che Maria De Filippi finisce nella bufera per ritocchini vari. Continua a leggere dopo la foto





È stata Maria De Filippi a smentire di essersi sottoposta a ritocchini estetici. La presentatrice Mediaset, in una lunga intervista alla rivista femminile Grazia, ha detto: “Non mi sono ritoccata gli zigomi. In passato ho fatto botulino, una blefaroplastica, per una questione di salute, avevo degli xantelasmi. Sono andata in onda con gli occhiali da sole”. Insomma, probabilmente si tratta solo di una foto in cui è venuta male. Aspettiamo di rivederla il 16 settembre per la nuova edizione di Uomini e donne.

